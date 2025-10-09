ETV Bharat / state

बिहार के गया में स्कूल बस से चालक को खींचकर मारी गोली, दहशत का माहौल

गया: बिहार के गयाजी में स्कूली बच्चों को ले जा रही बस के ड्राइवर को गोली मारने की घटना सामने आई है. स्कूली बस से खींच कर ड्राइवर को दो गोलियां मारी गई हैं. एक गोली सीने में लगी है, जिससे चालक की स्थिति गंभीर है. घटना भदवर थाना क्षेत्र की है.

बच्चों को ले जा रहा था चालक: मृतक बस चालक की पहचान टनटन कुमार, निवासी बिकुआ कला के पिपरा टोला गांव के रूप में हुई है. टनटन कुमार ( घायल बस चालक) एक स्कूल के बच्चों को बस के जरिए विशुनपुर गांव से लेकर जा रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने स्कूली बस को ओवरटेक किया.

अपराधियों ने मारी दो गोलियां: ओवरटेक कर भदवर थाना अंतर्गत रामदोहर ईट भटठे के समीप बस को रुकवाया और टनटन कुमार ( घायल बस चालक) से चाबी छीनते हुए उसे वाहन से नीचे खींच लिया. इसके बाद अपराधियों ने ड्राइवर को दो गोलियां मारीं.

घटना के बाद फरार हुए अपराधी: घटना के बाद टनटन कुमार ( घायल बस चालक) को बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. वहीं, दोनों अपराधी घटनास्थल के आसपास ही हथियार फेंककर फरार हो गए हैं.

''स्कूली बस चालक को अपराधियों द्वारा गोली मारने की घटना सामने आई है. घटना के बाद उसे इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही मामले में खुलासा किया जाएगा''. - सचिन कुमार, थानाध्यक्ष भदवर