ETV Bharat / state

बिहार के गया में स्कूल बस से चालक को खींचकर मारी गोली, दहशत का माहौल

गया में स्कूली बस चालक को गोली मारी गई है. मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. पढ़ें..

BUS DRIVER SHOT
बस चालक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 9, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गयाजी में स्कूली बच्चों को ले जा रही बस के ड्राइवर को गोली मारने की घटना सामने आई है. स्कूली बस से खींच कर ड्राइवर को दो गोलियां मारी गई हैं. एक गोली सीने में लगी है, जिससे चालक की स्थिति गंभीर है. घटना भदवर थाना क्षेत्र की है.

बच्चों को ले जा रहा था चालक: मृतक बस चालक की पहचान टनटन कुमार, निवासी बिकुआ कला के पिपरा टोला गांव के रूप में हुई है. टनटन कुमार ( घायल बस चालक) एक स्कूल के बच्चों को बस के जरिए विशुनपुर गांव से लेकर जा रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने स्कूली बस को ओवरटेक किया.

अपराधियों ने मारी दो गोलियां: ओवरटेक कर भदवर थाना अंतर्गत रामदोहर ईट भटठे के समीप बस को रुकवाया और टनटन कुमार ( घायल बस चालक) से चाबी छीनते हुए उसे वाहन से नीचे खींच लिया. इसके बाद अपराधियों ने ड्राइवर को दो गोलियां मारीं.

घटना के बाद फरार हुए अपराधी: घटना के बाद टनटन कुमार ( घायल बस चालक) को बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. वहीं, दोनों अपराधी घटनास्थल के आसपास ही हथियार फेंककर फरार हो गए हैं.

''स्कूली बस चालक को अपराधियों द्वारा गोली मारने की घटना सामने आई है. घटना के बाद उसे इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही मामले में खुलासा किया जाएगा''. - सचिन कुमार, थानाध्यक्ष भदवर

औरंगाबाद में शिक्षक की हत्या: इससे पहले औरंगाबाद में दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. घायल शिक्षक की पहचान 50 वर्षीय देवानंद कुमार यादव, निवासी अकौना गांव के रूप में हुई है.

ये भी पढ़ें-

बिहार में स्कूल जा रहे शिक्षक को बदमाशों ने मारी गोली, पूर्णिया रेफर

दरभंगा के बाद सिवान में शिक्षक को मारी गोली, स्कूल से लौटते समय अपराधियों ने किया हमला

आरा में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक पर बरसी गोली, 'बहुत काबिल बनते हो' बोलकर झोंक दिया फायर

For All Latest Updates

TAGGED:

GAYA NEWSBIHAR NEWSबस चालक को मारी गोलीBUS DRIVER SHOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

कौन होंगे मगध के मसीहा? ओवैसी या PK, एनडीए और महागठबंधन से टिकट नहीं मिलने से मुस्लिमों में नाराजगी

ननिहाल से लेकर बेनीपट्टी में खुशी, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर

सिर्फ एक APP से होंगे सारे काम.. इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, क्या है ECINet?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.