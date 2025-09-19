ETV Bharat / state

निजी स्कूल बस ड्राइवर बच्चों से लगवाता 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, अभिभावकों ने किया विरोध, चालक डिटेन

पुलिस थाना चितरी, डूंगरपुर ( ETV Bharat Dungarpur )

September 19, 2025

डूंगरपुर: जिले के चितरी थाना क्षेत्र के गड़ा जसराजपुर गांव के एक निजी स्कूल बस चालक द्वारा बस में बैठने वाले बच्चों से 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगवाने का मामला सामने आया है. इसके विरोध में अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया. वहीं शुक्रवार को एसडीएम को घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी चालक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की. इधर पुलिस ने चालक को डिटेन कर लिया है. चितरी थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से थाने में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है. जिसमें आरोपी शाहरुख के खिलाफ देशद्रोही नारे बोलने और बच्चों से बुलवाने की रिपोर्ट दी गई है. जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.