निजी स्कूल बस ड्राइवर बच्चों से लगवाता 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, अभिभावकों ने किया विरोध, चालक डिटेन

डूंगरपुर के एक निजी स्कूल के बस चालक पर बच्चों से 'पाकिस्तान जिंदाबाद' बुलवाने का आरोप लगाया गया है.

Police Station Chitari, Dungarpur
पुलिस थाना चितरी, डूंगरपुर (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 5:10 PM IST

डूंगरपुर: जिले के चितरी थाना क्षेत्र के गड़ा जसराजपुर गांव के एक निजी स्कूल बस चालक द्वारा बस में बैठने वाले बच्चों से 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगवाने का मामला सामने आया है. इसके विरोध में अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया. वहीं शुक्रवार को एसडीएम को घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी चालक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की. इधर पुलिस ने चालक को डिटेन कर लिया है.

चितरी थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से थाने में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है. जिसमें आरोपी शाहरुख के खिलाफ देशद्रोही नारे बोलने और बच्चों से बुलवाने की रिपोर्ट दी गई है. जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

गड़ा जसराजपुर निवासी चिंतन पाटीदार समेत ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक निजी स्कूल संचालित है. इस स्कूल की बस का चालक शाहरुख बच्चों को घर से स्कूल ले जाता है. अभिभावकों ने आरोप लगाया कि चालक शाहरुख बस में बैठने वाले बच्चों से 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगवाता है और फिर बस में बैठने देता है. कल भी चालक ने ऐसा किया था. वहीं आज भी जब अभिभावक बच्चों को बस तक छोड़ने आए, तब भी चालक ने ऐसा ही किया. जिस पर अभिभावक बस के साथ स्कूल पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बस चालक को डिटेन किया. इधर अभिभावकों ने गलियाकोट एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है. जिसमें अभिभावकों ने आरोपी चालक के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है. वहीं चितरी थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है.

