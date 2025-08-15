ETV Bharat / state

उदयपुर में निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरा, हादसे में मासूम बालिका की मौत, एक गंभीर घायल - SCHOOL BALCONY COLLAPSE

उदयपुर के कोटड़ा निर्माणाधीन स्कूल भवन का छज्जा अचानक गिर गया, जिसमें एक मासूम बालिका की मौके पर ही मौत हो गई.

निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरा
निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरा (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
Published : August 15, 2025 at 1:07 PM IST

उदयपुर : जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र के पाथर पाड़ी गांव में आज सुबह निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई.जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल बालिका को परिजन इलाज के लिए गुजरात ले गए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूल का निर्माण कार्य जारी था और भवन चालू नहीं हुआ था. मृतका अपनी नानी के घर आई हुई थी. शुक्रवार सुबह वह अपनी सहेली के साथ शौच के लिए जा रही थी तभी स्कूल के समीप से गुजरते वक्त अचानक छज्जा भरभराकर गिर पड़ा. मलबे में दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बालिका घायल हो गई.

इस पूरे मामले को लेकर कोटडा थाना अधिकारी मुगला राम ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार को घटित हुआ. जहां 12 साल की एक मासूम की मौत हो गई. वहीं एक अन्य बच्ची घायल बताई जा रही है निर्माण दिन छज्जा गिरने से मौत हुई है फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है

राजस्थान के कोटड़ा में स्कूल हादसा (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर)

अधिकारी पहुंचे मौके पर : घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार, डिप्टी राजेंद्र सिंह राठौड़, थानाधिकारी मुगला राम, सीबीओ विजय लक्ष्मी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे.ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल भवन के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे हादसा हुआ. उनका कहना है कि अगर स्कूल चालू होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और परिजनों को समझाइश की कोशिश कर रही है. घटना को लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है. एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि घटिया निर्माण कार्य के कारण यह हादसा घटित हुआ है. फिलहाल अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई बयान और प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

बांसवाड़ा में पहले हुआ था हादसा : स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ समय पहले झालावाड़ में भी एक स्कूल की छत का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हुए थी, लेकिन उसके बाद भी निर्माण गुणवत्ता की जांच और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे.

