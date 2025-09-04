रांचीः देश का पहला और एकमात्र राज्य ‘झारखंड’ है जो होनहार बच्चों को विदेश में मास्टर्स डिग्री के लिए सौ फीसदी स्कॉलरशिप मुहैया कराता है. इसके लिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के नाम से पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है.

इस योजना के तहत चयनित स्टूडेंट्स को ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड के चयनित संस्थानों और यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या एम. फिल की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप मिलता है. अब सरकार ने सीटों की संख्या दोगुनी करते हुए 50 कर दी है. इसके बावजूद सीटें खाली रह जा रहीं हैं. ऊपर से यह पता नहीं चल रहा है जिन छात्रों पर करोड़ों रु खर्च कर विदेश में पढ़ाया जा रहा है, आखिर वे जिंदगी की दौड़ में कहां तक पहुंचे हैं.

अब 25 की जगह 50 स्टूडेंट्स को मिलेगा स्कॉलरशिप

पांच साल पहले योजना की शुरुआत 10 एसटी छात्रों के चयन से हुई थी. बाद में सहयोगी दलों के सुझाव और दबाव की वजह से एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कोटे के छात्रों को भी इससे जोड़ते हुए सीटों की कुल संख्या 10 से बढ़ाकर 25 कर दी गई. पिछले दिनों कैबिनेट की स्वीकृति से सीटों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है. अब हर साल एसटी कोटे से 10 की जगह 20, एससी से 05 की जगह 10, पिछड़ा वर्ग से 07 की जगह 14 और अल्पसंख्यक कोटे से 03 की जगह 06 स्टूडेंट्स का चयन होगा. हालांकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सीटों की कुल संख्या को 25 से बढ़ाकर 100 करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन कैबिनेट ने 50 सीटों पर सहमति दी.

खाली रह जाती हैं ओवरसीज स्कॉलरशिप की सीटें

आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ झारखंड सरकार अपने होनहार छात्रों को 100 फीसद स्कॉलरशिप देकर मुफ्त में विदेशी डिग्री मुहैया कराना चाह रही है. वहीं दूसरी ओर उस अनुपात में रिस्पांस नहीं मिल रहा है. अब तक चयनित पांच में से कोई ऐसा बैच नहीं रहा है जिसकी सभी सीटें भर ली गई हो.

पहले बैच में एसटी की 04 सीटें खाली थीं. दूसरे बैच में एससी की सभी 3 सीटों के अलावा अल्पसंख्यक कोटे की 1 सीट खाली रह गई थी. तीसरे बैच में एससी की 2 सीटें खाली रह गई थी. चौथे यानी 2024-25 वाले बैच में भी एससी की दो सीटें खाली थीं. वर्तमान सेशन में भी एससी की 01 सीट पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाया. जो बताता है कि उच्च शिक्षा के मामले में झारखंड का अनुसूचित जाति समाज बहुत पीछे है.

पैसे खर्च करने में सरकार नहीं कर रही कोई कमी

स्कॉलरशिप की यह पहली ऐसी योजना है, जिसके लाभुकों को ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड के चिन्हित यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री के लिए ना सिर्फ फ्लाइट का भाड़ा बल्कि रहने, खाने और लोकल कॉनवेंस के अलावा ट्यूशन फीस राज्य सरकार वहन करती है. एक अनुमान के मुताबिक एक छात्र पर सरकार को 50-60 लाख रु खर्च करने पड़ते हैं. अबतक 25 छात्रों के हिसाब से सरकार हर साल 12 से 15 करोड़ रु खर्च कर रही थी. अब सीटों की संख्या 50 होने से खर्च का दायर बढ़कर करीब 30 करोड़ पहुंच गया है.

खर्च के अनुपात में नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स

साल 2025-26 के बैच की कुल 25 सीटों के लिए 89 स्टूडेट्स का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया था. इनमें से 04 का चयन Chevening Scholarship के तहत किया जा चुका है. जिसमें अल्पसंख्यक कोटा से 02, एसटी कोटा से 01 और ओबीसी कोटा से 01 छात्र का नाम शामिल है. शेष जयपाल सिंह मुंडा से जुड़े स्कीम की 21 सीटों की तुलना में कुल 20 सीटों के लायक ही कैंडिडेट मिले. इस तरह वर्तमान बैच की भी एक सीट खाली रह गई है.

कहां हैं विदेश में डिग्री हासिल करने वाले छात्र

अब सवाल है कि जहां सारी सुविधा देने के बावजूद 25 सीटें ठीक से नहीं भर पा रहीं हैं, वहां 50 सीटों के लिए योग्य स्टूडेंट्स कहां से आएंगे. इसमें कोई शक नहीं कि राज्य सरकार अपने मेधावी छात्र-छात्राओं को विदेश में मास्टर्स डिग्री दिलाना चाहती है, लेकिन करोड़ों रु. खर्च करने के बाद भी उसका आउटपुट क्या निकल रहा है. यह बेहद गंभीर सवाल है.

आश्चर्य की बात है कि इसका जवाब विभाग के पास है ही नहीं. विदेश में डिग्री लेने वाले किसी भी छात्र ने अबतक वैसा कोई मुकाम हासिल नहीं किया है, जिसकी चर्चा की जा सके. ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस योजना के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई क्यों खर्च की जा रही है.

