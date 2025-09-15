ETV Bharat / state

सरकारी स्कूल से 10-12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप, फाउंडेशन दे रही 30 हजार तक मदद, करें आवेदन

छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

इस तरह करें आवेदन: फाउंडेशन का नाम, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है. उनकी इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है. पात्रता के तहत सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है, साथ ही छात्र को 2025-26 में किसी मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना अनिवार्य है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: देशभर के आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक फाउंडेशन ने छात्रवृत्ति योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं पास करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 30 हजार की वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

क्या है उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है. फाउंडेशन की इस पहल से छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी. यह योजना प्रधानमंत्री की "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" पहल के अंतर्गत है.

इस योजना की जानकारी के लिए सभी सरकारी स्कूलों की प्रिंसिपल और टीचरों को बता दिया है, ताकि वे छात्रों को इसके बारे में बता सकें और वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें- विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलविन्दर सिंह

इस योजना के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई है, हम इसका लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं. यह योजना हमारे उच्च शिक्षा में मदद करेगी- छात्र

वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: अध्यापक करुणा कार सेट्टी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में 10वीं और 12वीं की अंकसूची, फोटो, आधार कार्ड और चालू बैंक खाता शामिल हैं.

छात्रवृत्ति योजना छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है और उनकी उच्च शिक्षा में मदद करेगी. इस योजना के तहत, छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे.