चंडीगढ़ः चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) ने शहरी परिवहन और यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. इसके तहत अब इंटर स्टेट टर्मिनलों और शहर भर के बस अड्डों पर क्यू शेल्टर (BQS) पर क्यूआर कोड आधारित जर्नी प्लानिंग सुविधा की शुरुआत की है. नई सुविधा का उद्देश्य यात्रियों को बसों के अपेक्षित आगमन समय और सुगम यात्रा योजना की जानकारी सीधे उनके स्मार्टफोन पर उपलब्ध कराना है. चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की इस नई पहल के बारे में यात्रियों के बीच लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाकर अपने लिए बेहतर यात्रा प्लानिंग कर सकें.

मिलेगी बसों के रियल टाइम जानकारीः अब किसी भी निर्धारित बस क्यू शेल्टर (BQS) पर लगाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने पर यात्री सीधे एक वेब पेज पर पहुंचेंगे, जहां वे अपना डेस्टिनेशन दर्ज कर रियल टाइम में बसों के आगमन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही उन्हें अपने गंतव्य तक जाने वाले मार्गों सहित अन्य संबंधित जानकारी भी उपलब्ध होगी. यह विशेष प्लेटफार्म एक संपूर्ण सूचना केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिसमें बस मार्ग, समय-सारणी और अपेक्षित आगमन समय जैसी आवश्यक जानकारियां शामिल होंगी.

बस स्टॉप अब नहीं करना होगा इंतजारः इस नई पहल का फायदा चंडीगढ़ के निवासियों, आसपास के राज्यों से आने-जाने वाले यात्रियों के अलावा देसी-विदेशी पर्यटकों को मिलेगा. बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी मिलने से यात्रियों को बस स्टॉप पर बिना वजह समय नहीं गुजारना पड़ेगा. साथ ही बस पड़ाव पर अनावश्यक भीड़-भाड़ कम होगी. बता दें कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यात्रियों की सुविधा को सुखद बनाने के लिए लगातार नई-नई पहल को लागू कर रहा है.

