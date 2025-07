ETV Bharat / state

हिमाचल में पंचायत चुनाव में लागू हुई नई व्यवस्था, ये सर्टिफिकेट न देने पर रद्द हो जाएगा नामांकन - PANCHAYAT ELECTION HIMACHAL

हिमाचल पंचायती राज चुनाव ( ETV Bharat )

Published : July 28, 2025 at 10:34 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 10:41 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव की दहलीज पर खड़ा है. छोटे पहाड़ी राज्य में साल के अंत में कभी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए इन दिनों जोरों पर तैयारियां चल रही हैं. देश में लोकतंत्र को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए शासन की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की अवधारणा को साकार करती है. यह प्रणाली महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को मूर्त रूप देती है, जिसमें ग्रामीण खुद अपने निर्णय लेने और विकास कार्यों के संचालन में सक्षम होते हैं. इसी के तहत हिमाचल में पंचायती राज संस्थाएं तीन स्तरों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), और जिला परिषद पर कार्य करती हैं. इसके लिए स्थानीय स्तर पर जनता खुद सीधे प्रतिनिधियों को चुनती है. ऐसे में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव न केवल जनप्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया है, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र की आत्मा भी है. ये चुनाव समाज के हर वर्ग महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग को राजनीति में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं. संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है, जिससे इन संस्थाओं को स्थायित्व, अधिकार और दायित्व प्राप्त हुए. वहीं, छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में अगले कुछ महीनों में होने जा रहे पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव के लिए नियमों में संशोधन किया गया है. चुनाव इन वर्गों के लिए नई अनिवार्यता होगी लागू हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए होने वाली चुनाव को लेकर इस बार नई अनिवार्यता लागू की गई है. प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए अब इन वर्गों के उम्मीदवारों को अपने जातिगत दावे को प्रमाणित करने के लिए सक्षम अधिकारी से जारी किया गया सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, तभी चुनाव ऐसे उम्मीदवारों के दाखिल किए जाने वाले नामांकन को स्वीकार किया जाएगा. इससे पहले पंचायतीराज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चल पड़ता था, लेकिन अब हिमाचल में पुरानी व्यवस्था को बदल दिया गया है. यानी सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए अब इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय तहसीलदार से जारी किया गया सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है. ये निर्णय चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए आरक्षण का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से लिया गया है. ऐसे में इस नए दिशा-निर्देश से चुनाव प्रक्रिया में अनुशासन और प्रमाणिकता की उम्मीद की जा रही है. पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा का कहना है कि 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त तहसीदार से जारी किया हुए सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा. यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है.'

हिमाचल में 3577 पंचायतों में होंगे चुनाव हिमाचल में साल के अंत में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. प्रदेश में इस बार 3577 पंचायतों में जनता अपने मुखिया का चयन करेगी. इसके अलावा इस बार प्रदेश में 91 पंचायत समितियों सहित 249 जिला परिषद वार्डों में सदस्यों के चुनने के लिए चुनाव होने हैं. वहीं, संविधान के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए तीनों स्तरों पर पंचतीराज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण दिया जा रहा है. इसी तरह से ग्राम पंचायतों में प्रधान, वार्ड सदस्यों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में केवल उपप्रधान का ऐसा पद है, जो अनारक्षित है. इस पद के किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव चुनाव लड़ने को अपना नामांकन दाखिल कर सकता है. वर्तमान में है ये आरक्षण की व्यवस्था हिमाचल में वर्तमान कार्यकाल में पंचायतों में आरक्षण पर गौर करें तो प्रदेश में महिलाओं के लिए 50.57 फीसदी, अनुसूचित जाति के लिए 25.39 फीसदी, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.58 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6.75 फीसदी आरक्षित रखी गई हैं. पिछली बार यानी वर्ष 2021 में पंचायतीराज संस्थाओं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के लिए 17, 19 और 21 जनवरी को तीन चरणों में मतदान हुआ था. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने 22 दिसंबर 2020 को पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की थी. ये भी पढ़ें: अस्थाई पुल पार करते हुए उफनते नाले में गिरी महिला, ऐसे बची जान

Last Updated : July 28, 2025 at 10:41 AM IST