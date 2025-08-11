ETV Bharat / state

प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए भूपेश बघेल को झटका - SC REFUSES TO HEAR BAGHEL PLEA

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'दुर्भावना कानून में नहीं, बल्कि दुरुपयोग में है'.

SC REFUSES TO HEAR BAGHEL PLEA
सुप्रीम कोर्ट गए भूपेश बघेल को झटका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 8:46 PM IST

6 Min Read

रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'दुर्भावना कानून में नहीं, बल्कि दुरुपयोग में है'. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पीएमएलए प्रावधान के खिलाफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में धन शोधन के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का अधिकार देने वाले पीएमएलए प्रावधान को चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल को झटका: न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पीएमएलए की धारा 44 की संवैधानिक वैधता पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का अधिकार देती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ''सत्य की खोज में सबूतों को उजागर करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता''.

सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू: न्यायमूर्ति बागची ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कहा कि आगे की जांच की परिकल्पना दंड प्रक्रिया संहिता के मूल स्वरूप में 1898 में नहीं, बल्कि 1973 में अंतरिम पुलिस रिपोर्ट की अनिवार्यता से निपटने के लिए की गई थी. न्यायमूर्ति बागची ने राजू से कहा, "ख़राबी कानून में नहीं है, मुश्किल तो इसके दुरुपयोग में है''.

न्यायिक निगरानी की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि'' नई संहिता (1973) में संशोधन, जिसे बीएनएसएस में भी लागू किया गया है, न्यायिक निगरानी की आवश्यकता इसलिए आ रही है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 173(8) यह सुनिश्चित करने के लिए लाई गई थी कि जांच अंतिम रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट के रूप में समाप्त हो. इस अंतरिम पुलिस रिपोर्ट की कभी कल्पना भी नहीं की गई थी. अंतरिम पुलिस रिपोर्ट के दुरुपयोग से बचने के लिए सीआरपीसी की धारा 173(8) लाई गई. अब, हो यह रहा है कि यह दुरुपयोग को रोक नहीं पा रही है। यही दुरुपयोग है जिसे देखा जाना चाहिए."

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष: पीठ ने बघेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि ईडी द्वारा पूरक आरोपपत्र दाखिल करने में कुछ भी अवैध या गलत नहीं है क्योंकि आगे की जांच से अभियुक्तों को भी मदद मिल सकती है.

शीर्ष अदालत की कड़ी टिप्पणी: शीर्ष अदालत ने कहा कि ''आपका मामला यह है कि प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है. शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि आप अनधिकृत कार्रवाई करेंगे. यदि शक्ति का प्रयोग क़ानून या प्रावधान के तहत सख्ती से किया जाता है, तो यह अभियुक्त के पक्ष में भी हो सकती है.यह पता लगाने के लिए कि अभियुक्त निर्दोष है या नहीं, शिकायत की आगे जांच क्यों नहीं की जा सकती''. पीठ ने कहा कि ''जांच कभी भी अभियुक्त के रूप में नहीं, बल्कि एक अपराध के रूप में की गई थी और इसलिए जाच के संबंध में प्रयुक्त कृत्य केवल आकस्मिक था''.

जज ने कहा: पीठ ने सिब्बल से कहा, "कोई दोषपूर्ण तथ्य हो सकता है या कोई दोषमुक्त करने वाला तथ्य हो सकता है. अगर आप देखें, तो इस तरह की जांच का किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने या न करने से कोई लेना-देना नहीं है." न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कानून वास्तव में कहता है कि यह जांच एजेंसियों को न्याय के उद्देश्य से तथ्य सामने लाने और सच्चाई को उजागर करने के लिए "कोई शक्ति प्रदान नहीं कर रहा है, बल्कि एक अतिरिक्त शक्ति को मान्यता दे रहा है."

पीएमएलए के तहत उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "सत्य ही अन्वेषक, अभियोजक और अंततः न्यायाधीश का एकमात्र लक्ष्य होता है. इस यात्रा में कोई नियंत्रण नहीं हो सकता. अगर हम इन सिद्धांतों का उपयोग अब पीएमएलए के तहत उल्लंघन के संबंध में अधिकारियों की जांच में सत्य की खोज के लिए करते हैं, तो वे यह कार्य कर सकते हैं. और कानून द्वारा उन्हें ऐसा करने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि ''क्या सत्य सामने लाने के लिए अनसुलझे तथ्यों को सामने लाने पर कोई प्रतिबंध हो सकता है? हम स्पष्टीकरण को इसी तरह पढ़ते हैं. स्पष्टीकरण एक सक्षमकारी प्रावधान के अलावा और कुछ नहीं है''.

कपिल सिब्बल की दलील: अदालत में सिब्बल ने कहा कि ईडी लगातार शिकायतें दर्ज कर रहा है और परिणामस्वरूप मुकदमें नहीं चल रहे हैं. सिब्बल ने कहा कि "यह हमारी वजह से नहीं है. वे मुकदमे से पहले हर कुछ महीनों में लगातार शिकायतें दर्ज करते हैं. ऐसा पूरे देश में हो रहा है. जांच एजेंसी पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार करती है, फिर आगे की जांच करती है और आरोपियों को पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान देने की अनुमति देती है और फिर मामले में छह और आरोपियों को जोड़ देती है''.

उच्च न्यायालय जाने को कहा: 4 अगस्त को शीर्ष अदालत ने आपराधिक मामलों में राहत पाने के लिए धनी व्यक्तियों द्वारा सीधे अदालत आने की प्रथा की निंदा की और भूपेश बघेल और उनके बेटे को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांचे जा रहे मामलों में उच्च न्यायालय जाने को कहा.

घोटाले की जांच: सीबीआई और ईडी सहित जांच एजेंसियां कोयला घोटाला, शराब घोटाला, ऑनलाइ बेटिंग ऐप मामले, चावल मिल मामले और डीएमएफ घोटाले सहित कई मामलों की जांच कर रही है, जो कथित तौर पर भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए थे. आपको बता दें कि जुलाई में, चैतन्य को कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है.

