धमतरी: आवारा कुत्तों और जानवरों को लेकर व्यवस्था बनाने में धमतरी नगर निगम विफल साबित होता दिख रहा है. यह आरोप यहां के स्थानीय और पशु प्रेमियों ने लगाए है. लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण लगातार कुत्तों की संख्या बढ़ रही है. इसके अलावा कुत्तों के काटने के मामले भी बढ़े है. आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी निगम अब तक इस पर काम शुरू नहीं कर सका है. स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों का ये भी कहना है कि कई सालों से डॉग हाउस बनाने की मांग होती रही है लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ.

बारिश के मौसम में धमतरी में कुत्ते काटने के आंकड़े: कुत्ते काटने के मामले में धमतरी जिले के अस्पतालों में हुए इलाज के आंकड़ों की बात की जाए तो जुलाई माह में डॉग बाइट में रेबीज के 438 डोज लगाए गए है. वहीं अगस्त में अब तक 251 रेबीज के इंजेक्शन लगे है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुत्ते काटने के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं.

कुत्तों की नसबंदी नहीं करने से बढ़ रही संख्या: शहर के डॉग प्रेमी प्रिंस जैन बताता है कि धमतरी नगर निगम में कुत्तों की नसबंदी आखिरी बार साल 2006 में हुई थी. वे कहते हैं कि काफी दिनों से बधियाकरण नहीं होने से जिले में कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है. उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निगम को इस पर एक्शन लेना चाहिए और कुत्तों की नसबंदी की जाना चाहिए. साथ ही कुत्तों के लिए शेल्टर होम भी बनाना चाहिए.

नगर निगम पर सुस्त कार्रवाई का आरोप: वहीं एक अन्य पशु प्रेमी पीयूष पारख ने निगम पर सुस्त तरीके से कार्रवाई का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि निगम की सुस्त व्यवस्था को देखते हुए ये संभव नहीं लग रहा है कि बधियाकरण या आवारा कुत्तों को रखने के लिए कोई व्यवस्था है. निगम में कई बार इस मामले को लेकर पूछ चुके हैं, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है.

जानवरों में गाय और कुत्ते दोनों हमारे बीच में रहते हैं. नगर निगम चाहे तो आवारा कुत्तों के लिए एक डॉग हाउस बना दें. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए कुत्तों का बधियाकरण करना चहिए- राजू पंजवानी, स्थानीय

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है. अब कुत्तों को पकड़कर बधियाकरण और टीकाकरण के बाद वापस छोड़ा जाएगा. आक्रामक और रैबीज संक्रमित कुत्तों को अलग रखा जाएगा. नगरीय निकाय प्रत्येक वार्ड में कुत्तों को भोजन कराने के लिए स्थान बनाएंगी. सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धमतरी नगर निगम के अफसर हरकत में तो है लेकिन फिर वही पुरानी बात कही जा रही है कि डॉग शेल्टर के लिए जगह देखी जा रही है और बधियाकरण के लिए टेंडर निकाला गया है.

धमतरी नगर निगम के उप आयुक्त पीसी सार्वा ने बताया "सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा. आवारा कुत्तों के बधियाकरण को लेकर कार्यादेश जारी कर दिया है. स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. दो जगह जमीन देखी जा चुकी है. जल्द से जल्द एजेंसी को निर्देशित कर आवारा कुत्तों का बधियाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी."

निगम के अधिकारी ने माना, कुत्तों की संख्या बढ़ी: धमतरी में आवारा कुत्तों की संख्या को लेकर उप आयुक्त ने बताया कि शहर में काफी कुत्ते हैं. जिसकी संख्या बता पाना कठिन होगा. फिलहाल लगभग 400 कुत्तों का बधियाकरण किया जाएगा. कुत्तों को लेकर शेल्टर होम पर अधिकारी ने कहा कि स्थल चयन की प्रक्रिया जारी है. जैसे ही जमीन मिल जाती है. शेल्टर होम बनाकर आवारा कुत्ते उसमें रखे जाएंगे.