नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रति गहरी नाराजगी जताई कि उसने राज्य में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 और 2024-25 के पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में नए निर्देश जारी किए. हाईकोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, लेकिन भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक अगस्त को यह रोक हटाकर प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया था.

जस्टिस गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ कर रही थी मामले की सुनवाई

जस्टिस गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ गुरुवार को मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने की. रोहतगी ने कहा, ‘‘मुझे उसी दिन कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करनी चाहिए थी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संज्ञान लिया, इसके बावजूद मामले की सुनवाई की और आगे निर्देश जारी किए.. यह हैरान करने वाला है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय को इस तरह से आदेश पारित नहीं करना चाहिए.’’

सीजेआई ने आदेश में कहा, ‘‘हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित करने के तरीके से हम आश्चर्यचकित हैं. इस कोर्ट ने एक अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. अपने आदेश में यह उल्लेख करने के बाद भी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके पहले के आदेश पर रोक लगा दी थी, हाईकोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई जारी रखी."

सुप्रीम कोर्ट ने विवादित आदेश और हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही दोनों पर रोक लगाने का दिया आदेश

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखता है. सीजेआई ने न्यायिक औचित्य के महत्व पर बल दिया. पीठ ने कहा, "जहां इस अदालत ने 16 जुलाई के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, फिर आगे आदेश पारित करना उस संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है जिसके तहत अदालतें काम करती हैं." इसने विवादित आदेश और हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही दोनों पर रोक लगाने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने विधि छात्रों की याचिका पर पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर लगा दी थी रोक

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटा दी थी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने विधि छात्र संघ द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए 16 जुलाई को 2023-24 और 2024-25 के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी.

मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की ओर से पेश रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने कुछ विधि(लॉ) छात्रों द्वारा दायर याचिका पर ऐसा कठोर आदेश पारित किया है, जिनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है. चीफ जस्टिस ने पूछा, "कानून के छात्र ऐसी याचिका कैसे दायर कर सकते हैं?" इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. चीफ जस्टिस ने पैरामेडिकल काउंसिल की याचिका पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया था.