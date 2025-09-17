एबीवीपी पर कोई बयान नहीं दिया, आरोप निराधार; लेकिन बीजेपी के माफी नोटिस पर चुप्पी साध गए ओम प्रकाश राजभर
योगी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने ETV Bharat से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर अपने अंदाज में राय रखी. प्रस्तुत है प्रमुख अंश-
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 7:05 AM IST
लखनऊ: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर हमेशा अपने बयानों और बेबाक अंदाज के लिए सुर्खियों में रहते हैं. हाल के दिनों में कभी लखनऊ स्थित उनके आवास पर छात्रों का प्रदर्शन, तो कभी बीजेपी की ओर से माफी के नोटिस को लेकर राजभर लगातार चर्चा में बने रहे. इन्ही सभी मुद्दों पर ईटीवी भारत से राजभर ने अपने अंदाज में बातचीत की.
प्रश्न: बिहार विधानसभा चुनाव में सुभासपा की क्या भूमिका होगी? कितनी सीटों पर लड़ेंगे और एनडीए के साथ रहेंगे या अलग?
ओमप्रकाश राजभर: बिहार में हमने रैली की है और वहां की जनता ने मन बना लिया है कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से विकास के काम किए हैं, उसी का परिणाम है कि बिहार में एनडीए दोबारा सत्ता में लौटेगा. हम एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. जितनी सीटें हमें मिलेंगी, उतनी पर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे.
प्रश्न: पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी हैं?
राजभर: पंचायत चुनाव समय पर होंगे. परिसीमन और वार्ड गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब आरक्षण की प्रक्रिया बची है. मैं साफ करना चाहता हूं कि जिन लोगों का निधन हो गया है या जो प्रदेश में नहीं रहते, सिर्फ उन्हीं के वोट हटेंगे. इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है.
प्रश्न: एबीवीपी छात्र संघ को लेकर आपके बयान पर विवाद हुआ, बीजेपी ने माफी का नोटिस भेजा?
राजभर: मैंने एबीवीपी छात्र संघ पर कोई बयान नहीं दिया है. यह आरोप पूरी तरह झूठा और निराधार है. माफी के नोटिस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता.
प्रश्न: 69 हजार शिक्षक भर्ती, पीला गमछा और माफिया संबंधी बयान पर उठे विवाद को आप कैसे देखते हैं?
राजभर: 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला काफी समय से चल रहा है. मुख्यमंत्री से मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि अच्छे वकील रखकर कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाए. प्रदर्शन स्थल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी लगाकर मौजूद थे. जहां तक माफिया संबंधों का सवाल है, हमारे पास कोई आठ नंबर का रजिस्टर नहीं है कि किसी को भी माफिया या अपराधी घोषित कर दें.
प्रश्न: अखिलेश यादव ने कहा कि आपको आत्मसम्मान पर विचार करना चाहिए?
राजभर: अखिलेश यादव दलित नेताओं को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? उनका PDA फार्मूला वास्तव में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है. अपने परिवार को ही सांसद और विधायक बनाना ही उनका असली एजेंडा है. वह मुसलमानों से वोट लेते हैं लेकिन कभी उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? जहां तक वैल्यू बढ़ाने की बात है, राजनीति उन्हें विरासत में मिली है. हम जमीन से संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं.
प्रश्न: मदरसा बोर्ड में हो रहे बदलावों पर क्या अपडेट है?
राजभर: मदरसा बोर्ड के लिए कमेटी बनाई गई है, जो नियुक्ति, ट्रांसफर और पाठ्यक्रम में बदलाव पर काम कर रही है. सरकार की मंशा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को क्वालिटी शिक्षा मिले. नियमावली में बदलाव कर आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी. शिक्षकों की नियुक्ति, ट्रांसफर और अवकाश से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा.
प्रश्न: AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान पर आप काफी नाराज दिखे?
राजभर: महाराजा सुहेलदेव महान राजा थे. उन्होंने भारतीय परंपरा और सभ्यता की रक्षा की थी. शौकत अली के बयान पर हम देशद्रोह कानून के तहत कार्रवाई की मांग करेंगे. उन्हें माफी मांगनी चाहिए और महाराजा सुहेलदेव का इतिहास पढ़ना चाहिए. जहां तक पाठ्यक्रम में उनके अध्याय की बात है, समय आने पर हम इसे लागू करेंगे.
