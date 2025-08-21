ETV Bharat / state

मैं रोज की बेइज्जती से परेशान हो चुका हूं... एसबीआई कलर्क ने पत्र लिखकर घर छोड़ दिया, तीन दिन बाद भी नहीं मिल रहा कोई सुराग - SBI CLERK MISSING IN AGRA

आगरा में बैंककर्मी लापता, अधिकारी पर गंभीर आरोप, पुलिस जांच में जुटी

लापता बैंककर्मी का अब तक कोई सुराग नहीं (photo credit ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 6:28 PM IST

आगरा: यूपी के आगरा जिले के छीपीटोला एसबीआई की हाउसिंग लोन शाखा के सीनियर क्लर्क सुरेंद्र पाल सिंह अपने विभाग के अधिकारी से प्रताड़ित होकर पिछले तीन दिन से लापता हैं. सुरेंद्र पाल सिंह ने लापता होने से पहले एक नोट भी छोड़ा है जिसको लेकर एसबीआई बैंक की शाखा के कर्मचारियों में खलबली मच गई है. लापता कर्मचारी ने नोट में अपने उच्च अधिकारी पर रोज जलील करने का आरोप लगाया. वहीं पुलिस ने परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

सैमरी देवरी रोड निवासी लापता कर्मचारी सुरेन्द्र पाल के भाई मनोज पाल ने पुलिस को बताया कि सुरेंद्र पाल सिंह का 3 महीने पहले मुख्य शाखा से लोन शाखा (आरएसीपीसी) में ट्रांसफर हुआ था. भाई की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है. उन्हें बैठने-उठने में परेशानी है. जिसकी वजह से कमर पर बेल्ट पहनकर ऑफिस जाते थे. साथ ही ऑफिस में दवा भी लेकर जाते थे. लेकिन बैंक के एक अधिकारी लगातार उसे इस बात को लेकर परेशान कर रहे थे. भाई के दवा खान और बेल्ट लगाकर आने पर आए दिन टोकते हैं. अधिकारी मेरी भाई की बीमारी को ड्रामा कहते थे.

रोजाना ही बात बात पर भाई को बेइज्जती करने के साथ ही उलटा सीधा बोला जाता था. जिससे भाई अवसाद में चले गए. उन्होंने अपने भाई के द्वारा एक नोट भी छोड़े जाने की जानकारी दी गई. जिसमें उक्त अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. मनोज पाल ने बताया कि बड़े भाई का लिखा नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मनोज पाल ने कहा कि बड़े भाई सुरेंद्र पाल सिंह 18 अगस्त को बैंक गए तो उनके साथ फिर उच्च अधिकारी ने अभद्रता कर दी. उन्हें अपमानित किया तो परेशान होकर बैंक से सुबह 11.50 बजे भाई निकल आए. इसके बाद दिन भर गायब रहे और शाम तकरीबन 5.30 बजे भांजे सचिन को फोन किया. तब भांजे सचिन को बुलाकर देवरी रोड पर बाइक दे दी और हाथ में पत्र थमा दिया. इसके बाद दवा लेने जाने की बात कहकर चले गए. फिर, तब से घर लौटकर नहीं आए. उनका मोबाइल भी बंद बता रहा है. जिससे पूरा परिवार परेशान है.

इस पूरे मामले पर एसीपी सदर हेमंत कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर बैंक कर्मचारी सुरेन्द्र पाल सिंह की गुमशुदगी दर्ज कर गई है. पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.

ये भी पढ़े:लखीमपुर खीरी में मिली इंदौर की अर्चना तिवारी, कटनी जाते समय ट्रेन से हुई थी लापता

