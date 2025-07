ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में दुखभंजन महादेव मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, विवाह में हो रही है देरी, तो महादेव को ऐसे करें प्रसन्न - SAWAN THIRD MONDAY

कुरुक्षेत्र में दुखभंजन महादेव मंदिर ( Etv Bharat )

Published : July 28, 2025 at 11:11 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 11:36 AM IST

कुरुक्षेत्र: आज सावन का तीसरा सोमवार है और शिवालयों में शिवभक्तों का तांता लगा हुआ है. शिवमंदिरों में आज गजब की रौनक देखने को मिल रही है. श्रद्धालु अपने परिवार के साथ शिवालयों में पहुंचे हैं और महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है. ऐसे में भगवान शिव पर भांग-धतूरा भी जमकर चढ़ रहा है. हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्रद्धालु दुख भंजन महादेव मंदिर में सुबह से पहुंच रहे हैं. सावन का तीसरा सोमवार है खास: सावन का तीसरा सोमवार दुर्लभ संयोग के कारण और भी पवित्र माना जा रहा है. जिसमें भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा एक शक्तिशाली आध्यात्मिक मिलन का निर्माण करती है. शिव मंदिर के पंडितों के अनुसार, आज 2 शुभ योग बन रहे हैं. रवि योग आज सुबह 5.40 से शाम 5.35 मिनट तक रहेगा और शिव योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें पूरे दिन में कभी भी महादेव का जलाभिषेक और पूजन किया जा सकता है. 'दुखभंजन महादेव हर लेते हैं भक्तों के दुख': ऐतिहासिक मंदिर श्री दुख भंजन महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सुशील शास्त्री ने बताया कि सावन का महीना पावन होता है. कुरुक्षेत्र का दुख भंजन महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के दुखों को हर लेते हैं. इसलिए इसका नाम दुख भंजन महादेव के नाम से जाना जाता है. उन्होंने बताया कि सावन महीने के दिन पवित्र दिन माने जाते हैं और ऐसे में सभी श्रद्धालु अपने भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सभी भक्त सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं.

