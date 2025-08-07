करनाल: सनातन धर्म में हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना चल रहा है. सावन के महीने में हिंदू धर्म के लोगों के लिए कई प्रमुख व्रत और त्योहार आते हैं. साल भर के त्योहारों की शुरुआत भी सावन महीने से ही शुरू हो जाती है. ऐसे में सावन की प्रमुख पूर्णिमा भी खास मानी जाती है. इस दिन सावन महीने का समापन हो जाता है. अगले महीने की शुरुआत हो जाती है. इसलिए यह पूर्णिमा अहम हो जाती है.

महादेव और भगवान विष्णु की होगी पूजा: सावन पूर्णिमा के दिन महादेव और भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाती है. साथ ही इस दिन चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है. सावन महीने की पूर्णिमा पर ध्यान स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है. पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का भी विधि-विधान होता है. जिसमें विशेष तौर पर भगवान विष्णु और चंद्र देवता की पूजा-अर्चना की जाती है.

सावन पूर्णिमा कब है: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन महीने की पूर्णिमा की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर बाद 2.13 से हो रही है. जबकि इसका समापन 9 अगस्त को दोपहर 1.25 पर होगा. वैसे तो सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार उदया तिथि के साथ मनाया जाता है. इसलिए पूर्णिमा 9 अगस्त के दिन मनाई जाएगी. पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन करने का विशेष महत्व होता है. इसलिए चंद्रोदय का समय शाम के 7.21 पर होगा.

चंद्र देव की पूजा का महत्व: पंडित ने बताया कि सावन महीने की पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता के पूजा करने का विशेष विधि-विधान होता है. जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं. वह शाम के समय चंद्र देवता को जल अर्पित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं. चंद्र देव की पूजा करने से घर में सुख -समृद्धि आती है. इंसान का भाग्य चंद्रमा की तरह चमक जाता है. अगर किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, तो इस दिन विशेष तौर से चांद की पूजा करने और चांद को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्र देवता की स्थिति मजबूत होती है.

सावन पूर्णिमा का महत्व: पंडित ने बताया कि सावन महीने की पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है. इस दिन विशेष तौर पर महादेव और विष्णु भगवान की पूजा-अर्चना की जाती है. उसके साथ-साथ चंद्र देव की भी पूजा-अर्चना करने का विधि-विधान होता है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने उपरांत दान करने का भी विशेष महत्व होता है. जिससे घर में सुख-समृद्धि आती है. आर्थिक संकट दूर होते हैं. मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. सावन महीने की पूर्णिमा के दिन ही भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है.

पूर्णिमा के दिन क्या करें: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि सावन महीने की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करने का विशेष महत्व माना गया है. सावन की पूर्णिमा सावन के महीने का अंतिम दिन होता है. इसलिए इस दिन विधिवत रूप से महादेव को जलाभिषेक करें और सुख-समृद्धि की कामना करें. महादेव अपनी कृपा बनाए रखते हैं. जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, वह चंद्र दर्शन जरूर करें. उनको अर्घ्य दे. इस दिन महादेव के मंदिर में जरुर दीपक जलाएं. गरीब लोगों को अन-धन का दान करना काफी अच्छा माना जाता है. जिससे घर में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक दोष दूर होता है.

तिल-तेल का करें दान: पूर्णिमा के दिन तिल का दान करना काफी अच्छा माना जाता है. पितृ दोष को दूर करने के लिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान और तर्पण करें. इसे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है. पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करने से जीवन में आई हुई कठिनाइयां-बाधा दूर हो जाती है. जो भी उनके जीवन में बाधा होती है. इस बार सावन पूर्णिमा शनिवार के दिन आ रही है. यानी शनि और चंद्र देवता का मिलन, ये संयोग काफी अहम माना जा रहा है. इस दिन काले तिल-तेल का दान करने और शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाने से काफी लाभ होगा.

ये भी पढे़ं: इस रक्षाबंधन पर मिलेगा ग्रह-नक्षत्रों का साथ, बहन की राखी से चमकेगा भाई का भाग्य! बनेगा उन्नति का योFग

ये भी पढे़ं: सूर्य का सिंह में प्रवेश… तीन राशियों पर संकट के बादल! बढ़ेगा मानसिक तनाव