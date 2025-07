ETV Bharat / state

शिव योग और शनि वक्री का संगम, जानें कैसा रहेगा इस बार सावन और कैसे करें भोले को प्रसन्न - SAWAN 2025

सावन व्रत का महत्व ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 10, 2025 at 6:34 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 7:55 AM IST 7 Min Read

जयपुर: श्रावण मास या सावन, जो हिंदू पंचांग का पांचवां और सबसे पवित्र महीना माना जाता है, कल यानि शुक्रवार से शुरू हो रहा है. यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है. भक्तगण इस पूरे मास में व्रत, पूजा, रुद्राभिषेक, शिवलिंग पर जल अर्पण, और मंत्र जाप के माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं. सावन का ये महीना इस बार बेहद खास संयोगों के साथ आ रहा है. सालों बाद इस बार सावन में शनि वक्री रहेगा, जिससे तनाव बढ़ने के आसार हैं. जल्दबाजी में लिए निर्णय हानि पहुंचा सकते हैं. किस तरह का रहेगा इस बार सावन का महीना ? किस तरह से करनी है पूजा-अर्चना ? जानते हैं ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री पंडित मुकेश भारद्वाज से. भगवान शिव का प्रिय महीना है सावन: पंडित मुकेश भारद्वाज बताते हैं कि श्रावण मास देवों के देव महादेव का अत्यंत प्रिय महीना है. शिव को प्रसन्न करना जितना सरल है, उतना ही प्रभावशाली भी. शिव की भक्ति में लीन भक्त इस मास में विशेष रूप से सोमवार को व्रत रखते हैं और विधिवत शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं. उनका कहना है, "भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भाव के भूखे हैं. यदि आप उन्हें निर्मल भाव और श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हैं, तो वे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अगर आपके पूर्व कर्म नकारात्मक रहे हों तब भी." भारद्वाज बताते हैं कि जितने भी राक्षस रहे हैं उन्हें वरदान शिव ने दिया है, इसलिए शिव शिव हैं. पंडित मुकेश भारद्वाज से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur) इसे भी पढ़ें- इस बार सावन में 4 सोमवार, 2 प्रदोष, 2 नाग पंचमी समेत रहेगी ये शुभ तिथियां एक दुर्लभ और शुभ संयोग: इस सावन में एक विशेष ‘शिव योग’ का निर्माण हो रहा है. पंडित भारद्वाज के अनुसार, "जब नवम भाव का स्वामी दशम भाव में और दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, तब 'शिव योग' बनता है. यह योग बहुत दुर्लभ और शुभ माना जाता है. यह योग जीवन में विशेष उन्नति, भाग्योदय और आकस्मिक लाभ का संकेत देता है." भगवान शिव के अभिषेक की विधि (ETV Bharat GFX) जानिए सावन के सोमवार की तारीख (ETV Bharat GFX) पौराणिक मान्यता और श्रावण की कथा: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में कठोर तप किया था. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया. यही कारण है कि इस महीने को विवाह, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है. एक अन्य मान्यता के अनुसार, पहली बार भगवान शिव इस महीने में माता पार्वती के मायके पृथ्वी लोक आए थे, जहां उनका जल से भव्य अभिषेक किया गया. तभी से श्रावण मास में जल चढ़ाना, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी और आक के फूल अर्पित करना परम पुण्यकारी माना जाता है.

Last Updated : July 10, 2025 at 7:55 AM IST