ETV Bharat / state

SMS अस्पताल में 13वां कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट, गंभीर मरीज को मिली नई जिंदगी, अस्पताल से डिस्चार्ज

जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल की लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट ने 13वां कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है.

SMS Hospital Jaipur
मरीज के साथ डॉक्टर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल ने अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है. अस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट ने 13वां कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा करके एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को नई जिंदगी दी है. यह उपलब्धि अस्पताल और राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.

सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश भारती ने बताया कि यह लिवर प्रत्यारोपण एक ऐसे मरीज पर किया गया जो लंबे समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहा था. अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक ब्रेन डेड मरीज के परिजनों ने उसकी 2 किडनी और 1 लिवर दान किए, जिससे 3 लोगों को नया जीवन मिला. इसमें से लिवर एक मरीज को ट्रांसप्लांट कर भी दिया गया. डॉ. भारती ने बताया कि ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को लगभग 15 दिनों तक अस्पताल में निगरानी में रखा गया और अब उसे पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है. मरीज का लिवर अच्छे से काम कर रहा है.

लिवर ट्रांसप्लांट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश भारती (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जयपुर की ‘सावित्री’ ने यमराज से बचाए अपने पति के प्राण, 15 घंटे चला ऑपरेशन

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि SMS में अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया लगातार मजबूत हो रही है. अब तक यहां 13 सफल कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश मरीज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं. यह सफलता टीमवर्क का परिणाम है. इस ट्रांसप्लांट में डॉ. दिनेश भारती के अलावा डॉ. आशुतोष पंचोली, डॉ. रजत, डॉ. आदित्य, डॉ. रिया, डॉ. पूनम, डॉ. ममता, डॉ. महिपाल, डॉ. योगेश, डॉ. संजय के साथ-साथ ओटी स्टाफ और आईसीयू स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा. डॉ. भारती ने बताया कि अब तक अस्पताल में किए गए लिवर ट्रांसप्लांट में 80 प्रतिशत सफलता दर मिली है. वर्ष 2016 में जब पहला ट्रांसप्लांट हुआ था, वह मरीज आज भी सामान्य जीवन जी रहा है. उन्होंने बताया कि ट्रांसप्लांट के बाद कई बार इंफेक्शन के कारण ऑर्गन रिसीवर की मौत हो जाती है, ऐसे में इस तरह के ट्रांसप्लांट के बाद काफी सावधानी बरतना जरूरी होता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CADAVER LIVER TRANSPLANTSAWAI MANSINGH HOSPITALSMS HOSPITAL LEVER SURGERYSMS HOSPITAL JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.