SMS अस्पताल में 13वां कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट, गंभीर मरीज को मिली नई जिंदगी, अस्पताल से डिस्चार्ज

जयपुर: जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल ने अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है. अस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट ने 13वां कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा करके एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को नई जिंदगी दी है. यह उपलब्धि अस्पताल और राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश भारती ने बताया कि यह लिवर प्रत्यारोपण एक ऐसे मरीज पर किया गया जो लंबे समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहा था. अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक ब्रेन डेड मरीज के परिजनों ने उसकी 2 किडनी और 1 लिवर दान किए, जिससे 3 लोगों को नया जीवन मिला. इसमें से लिवर एक मरीज को ट्रांसप्लांट कर भी दिया गया. डॉ. भारती ने बताया कि ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को लगभग 15 दिनों तक अस्पताल में निगरानी में रखा गया और अब उसे पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है. मरीज का लिवर अच्छे से काम कर रहा है.