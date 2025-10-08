ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर: बजरी डंपर से टकरा पलटी स्कूल बस, 12 बच्चे घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम

शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर स्कूल बस पलटने से गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम.

Villagers taking children out of the bus
बस से बच्चों को निकालते ग्रामीण (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 12:41 PM IST

2 Min Read
सवाई माधोपुर: जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के शिवाड़–ईसरदा मार्ग पर बुधवार सुबह गाय को बचाते समय निजी स्कूल की बस बजरी के डंपर से टकराकर पलट गई. इस हादसे में करीब 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए. बस पलटते ही बच्चों की चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर ग्रामीण आए और बच्चों को निकाला. घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया. दो बच्चों की हालत गंभीर है. उन्हें टोंक रेफर किया. घटना से ग्रामीणों में रोष है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वां ने बताया कि बुधवार सुबह चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के शिवाड़ गांव के पास स्कूल बस पलट गई. उसमें सवार कुछ बच्चों के चोट आई है. उनका उपचार चल रहा है. दो बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें टोंक रेफर किया गया. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं. ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं. जांच के बाद ही पता लगेगा कि बस किन कारणों से पलटी. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गाय को बचाने के चक्कर में बस सामने से आ रहे बजरी से डंपर से टकराकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. बस पलटते ही चीख पुकार मच गई. लोगों की भीड़ लग गई. बच्चों को बस से निकाला. घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए शिवाड़ अस्पताल ले गए. बस में करीब 40 बच्चे सवार थे. इनमें करीब 12 बच्चों को चोट आई है. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है.

पढ़ें: मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर स्कूल बस पलटी, छह से अधिक बच्चे घायल

रास्ता जाम करके जताया विरोध: आक्रोशित ग्रामीणों ने क्षेत्र में बजरी परिवहन पर रोक लगाने की मांग की और शिवाड़ मार्ग जाम कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि जिले में बजरी की कोई वैध लीज नहीं है. फिर भी इलाके में बजरी दोहन हो रहा है. बजरी वाहनों के चलते शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर अक्सर जाम के हालात रहते हैं. बजरी के सैकड़ों वाहन प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरते हैं. बनास नदी में पानी की आवक से शिवाड़ और ईसरदा का उपखंड मुख्यालय चौथ का बरवाड़ा और जिला मुख्यालय से संपर्क कटा है. ऐसे में अधिकारियों को मौके पर पहुंचने में देरी हुई. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश में लगे हैं. ग्रामीणों का साफ कहना है कि क्षेत्र में बजरी वाहनों पर पाबंदी लगाएं. आज के हादसे के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

