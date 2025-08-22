ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर: कुशालीदर्रा में कार में बहा परिवार, एक शव बरामद, बचाव अभियान जारी - CAR FELL IN RAINWATER DRAIN

कुशालीदर्रा के बरसाती नाले में कार बह गई. उसमें चार से पांच लोग सवार थे. इस बीच रेस्क्यू टीम को एक शव मिला है.

Rescuers pulling a car out of a drain
नाले से कार निकालते बचावकर्मी (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read

सवाई माधोपुर: जिले में गुरुवार रात से जारी तेज बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं. इस बीच गुरुवार देर रात खंडार रोड स्थित कुशालीदर्रा के बरसाती नाले में तेज बहाव में उतरी एक कार में सवार लोग गाड़ी समेत बह गए. नाले से एक शव बरामद कर लिया गया है. कार सवारों की तलाशी की जा रही है. कार सवार परिवार मध्यप्रदेश का बताया जा रहा है.

रवाजना डूंगर थाना अधिकारी हरीमन मीणा ने बताया कि गुरुवार रात भारी बारिश के चलते कुशाली दर्रा का नाला उफान पर है. देर रात कार उधर से गुजरी. मध्यप्रदेश के शिवपुरी नंबर की इस कार में चार से पांच जने सवार थे. स्थानीय लोगों ने तेज बरसात और बहाव का हवाला देते हुए रुकने को कहा था, लेकिन कार सवार लोगों ने ग्रामीणों की हिदायत नजरअंदाज कर दी. इस बीच बरसाती नाले के तेज बहाव में फंसी कार बह गई.

कुशालीदर्रा में हादसे पर बोले थानाधिकारी... (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें: प्रदेश में सबसे ज्यादा सवाईमाधोपुर में 10 इंच बारिश, कोटा के सुल्तानपुर में 8.5 इंच से ज्यादा पानी गिरा - RAINFALL IN RAJASTHAN

अन्य की तलाश: इसके बाद एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. पानी से कार को निकाला गया. एसएचओ मीणा ने बताया कि एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जबकि कार सवार अन्य लोगों की तलाश है. मौके से एक महिला का आधार कार्ड भी मिला है. उप निरीक्षक ओमेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कार के साथ बहे अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है.

Road damaged by rain in Sawai Madhopur
सवाई माधोपुर में बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क (ETV Bharat Sawai Madhopur)

घरों में दो से तीन फीट पानी भरा: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय समेत विभिन्न गांवों व कस्बों में निचले इलाकों में घरों में दो से तीन फीट पानी भर गया. घरेलू सामान खराब हो गया. प्रशासन ने जलभराव वाली जगह सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ की टीमें लगाई है. जिला मुख्यालय की राजबाग, मिर्जा मोहल्ला, खटीक मोहल्ला, राजनगर, जटवाड़ा समेत दर्जनों कॉलोनियों जलमग्न है. मुख्य बाजार की दुकानों में पानी भर गया. लटिया नाले के उफान में कई पशु बह गए.

heavy rain in sawai madhopur
सवाई माधोपुर में भारी बारिश (ETV Bharat Sawai Madhopur)

सवाई माधोपुर: जिले में गुरुवार रात से जारी तेज बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं. इस बीच गुरुवार देर रात खंडार रोड स्थित कुशालीदर्रा के बरसाती नाले में तेज बहाव में उतरी एक कार में सवार लोग गाड़ी समेत बह गए. नाले से एक शव बरामद कर लिया गया है. कार सवारों की तलाशी की जा रही है. कार सवार परिवार मध्यप्रदेश का बताया जा रहा है.

रवाजना डूंगर थाना अधिकारी हरीमन मीणा ने बताया कि गुरुवार रात भारी बारिश के चलते कुशाली दर्रा का नाला उफान पर है. देर रात कार उधर से गुजरी. मध्यप्रदेश के शिवपुरी नंबर की इस कार में चार से पांच जने सवार थे. स्थानीय लोगों ने तेज बरसात और बहाव का हवाला देते हुए रुकने को कहा था, लेकिन कार सवार लोगों ने ग्रामीणों की हिदायत नजरअंदाज कर दी. इस बीच बरसाती नाले के तेज बहाव में फंसी कार बह गई.

कुशालीदर्रा में हादसे पर बोले थानाधिकारी... (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें: प्रदेश में सबसे ज्यादा सवाईमाधोपुर में 10 इंच बारिश, कोटा के सुल्तानपुर में 8.5 इंच से ज्यादा पानी गिरा - RAINFALL IN RAJASTHAN

अन्य की तलाश: इसके बाद एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. पानी से कार को निकाला गया. एसएचओ मीणा ने बताया कि एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जबकि कार सवार अन्य लोगों की तलाश है. मौके से एक महिला का आधार कार्ड भी मिला है. उप निरीक्षक ओमेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कार के साथ बहे अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है.

Road damaged by rain in Sawai Madhopur
सवाई माधोपुर में बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क (ETV Bharat Sawai Madhopur)

घरों में दो से तीन फीट पानी भरा: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय समेत विभिन्न गांवों व कस्बों में निचले इलाकों में घरों में दो से तीन फीट पानी भर गया. घरेलू सामान खराब हो गया. प्रशासन ने जलभराव वाली जगह सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ की टीमें लगाई है. जिला मुख्यालय की राजबाग, मिर्जा मोहल्ला, खटीक मोहल्ला, राजनगर, जटवाड़ा समेत दर्जनों कॉलोनियों जलमग्न है. मुख्य बाजार की दुकानों में पानी भर गया. लटिया नाले के उफान में कई पशु बह गए.

heavy rain in sawai madhopur
सवाई माधोपुर में भारी बारिश (ETV Bharat Sawai Madhopur)

For All Latest Updates

TAGGED:

FOUR TO FIVE PEOPLE PRESENT IN CARRELIEF AND RESCUE WORK CONTINUESDRAIN OF KUSHALI PASS IS IN SPATECAR WASHED AWAY IN SAWAI MADHOPURCAR FELL IN RAINWATER DRAIN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते के आखिरी दिन बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, लेकिन Wipro–Tata Motors–BEL में दिखी मजबूती

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

6,6,6,6,6,6,6,6..., एशिया कप से पहले भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, देखें तूफानी शतक का धमाकेदार वीडियो

वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला पंजाब की युवती का शव; 5 दिन पहले ही आई थी रहने, संचालक हिरासत में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.