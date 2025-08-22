सवाई माधोपुर: जिले में गुरुवार रात से जारी तेज बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं. इस बीच गुरुवार देर रात खंडार रोड स्थित कुशालीदर्रा के बरसाती नाले में तेज बहाव में उतरी एक कार में सवार लोग गाड़ी समेत बह गए. नाले से एक शव बरामद कर लिया गया है. कार सवारों की तलाशी की जा रही है. कार सवार परिवार मध्यप्रदेश का बताया जा रहा है.

रवाजना डूंगर थाना अधिकारी हरीमन मीणा ने बताया कि गुरुवार रात भारी बारिश के चलते कुशाली दर्रा का नाला उफान पर है. देर रात कार उधर से गुजरी. मध्यप्रदेश के शिवपुरी नंबर की इस कार में चार से पांच जने सवार थे. स्थानीय लोगों ने तेज बरसात और बहाव का हवाला देते हुए रुकने को कहा था, लेकिन कार सवार लोगों ने ग्रामीणों की हिदायत नजरअंदाज कर दी. इस बीच बरसाती नाले के तेज बहाव में फंसी कार बह गई.

कुशालीदर्रा में हादसे पर बोले थानाधिकारी... (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें: प्रदेश में सबसे ज्यादा सवाईमाधोपुर में 10 इंच बारिश, कोटा के सुल्तानपुर में 8.5 इंच से ज्यादा पानी गिरा - RAINFALL IN RAJASTHAN

अन्य की तलाश: इसके बाद एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. पानी से कार को निकाला गया. एसएचओ मीणा ने बताया कि एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जबकि कार सवार अन्य लोगों की तलाश है. मौके से एक महिला का आधार कार्ड भी मिला है. उप निरीक्षक ओमेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कार के साथ बहे अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है.

सवाई माधोपुर में बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क (ETV Bharat Sawai Madhopur)

घरों में दो से तीन फीट पानी भरा: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय समेत विभिन्न गांवों व कस्बों में निचले इलाकों में घरों में दो से तीन फीट पानी भर गया. घरेलू सामान खराब हो गया. प्रशासन ने जलभराव वाली जगह सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ की टीमें लगाई है. जिला मुख्यालय की राजबाग, मिर्जा मोहल्ला, खटीक मोहल्ला, राजनगर, जटवाड़ा समेत दर्जनों कॉलोनियों जलमग्न है. मुख्य बाजार की दुकानों में पानी भर गया. लटिया नाले के उफान में कई पशु बह गए.