करवाचौथ पर प्रेम के साथ जुड़ी समाज सेवा, सुरविंदर किसान ने प्रेम को बनाया सेवा का संदेश

करवाचौथ पर पति भी अपनी पत्नियों को उपहार देंगे: इतना ही नहीं करवाचौथ के दिन महिलाएं अपने पति को हेलमेट गिफ्ट करेगी और उनसे संकल्प लेगी कि सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना है और दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना है. करवाचौथ पर केवल पत्नी ही नहीं बल्कि पति भी अपनी पत्नियों को उपहार देंगे. उपहार के रूप में पति करवाचौथ के दिन रक्तदान करेंगे. इस पहल का मकसद लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करना है, जिससे लोग अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें.

सुरविंदर किसान ने करवाचौथ के त्यौहार को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत करवाचौथ के त्योहार पर न सिर्फ महिलाएं व्रत, पूजा और श्रृंगार तक सीमित रहेंगी बल्कि समाज सेवा के पास संकल्प भी लेंगी. महिलाएं इस बार करवा चौथ पर अपने पति को पौधा भेंट करेंगी, जो न केवल एक उपहार तक सीमित रहेगा बल्कि महिलाएं इसके माध्यम से संदेश देंगी कि रिश्तो की तरह प्रकृति का भी संरक्षण आवश्यक है.

करवाचौथ के त्योहार पर इस बार महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ-साथ समाज और पर्यावरण की सेवा का भी संकल्प लेंगी. समाजसेवी सुरविंदर किसान का प्रयास है कि करवा चौथ के पर्व को एक सामाजिक चेतना के पर्व के रूप में मनाया जाए.

करवाचौथ पर पति से पांच संकल्प: करवाचौथ पर महिलाएं अपने पति से पांच संकल्प लेंगी. पहले संकल्प है पर्यावरण की रक्षा करना. दूसरा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना. तीसरा रक्तदान करना और दूसरों को रक्तदान करने के प्रति प्रेरित करना. चौथा पक्षियों और जलीय जीवों की रक्षा करना और पांचवा प्रत्येक चुनाव में मतदान करना और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना.

सविंदर किसान ने प्रेम को बनाया सेवा का संदेश (ETV Bharat)

मुहिम का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना: समाजसेवी सुरविंदर किसान कहते हैं, "पत्नी ने कहा कि करवाचौथ पर मैं आपके लिए व्रत रखेगी तो आप भी मेरे लिए कुछ करो. हमने करवाचौथ पर नई पहल की शुरुआत की है. हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग हमारी इस पहल से जुड़े ताकि हमारी मुहिम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में कामयाब हो सके. 30 से अधिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर हम अपनी मुहिम को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तकरीबन दस हजारे लोगों को हमने अपनी मुहिम के बारे में बताया है. हमने कई कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिसमें महिलाओं ने अपने पति को पौधे और हेलमेट वितरित किए हैं. हमारी कोशिश है कि हमारी महिम समाज में एक नई चेतना पैदा कर सके."

बता दें कि सुरविंदर किसान ने अपनी शादी को सामाजिक महोत्सव के रूप में मनाया था. यहां पहुंचने वाले तमाम मेहमान इस अनूठी शादी को देखकर हैरान रह गए थे क्योंकि इसमें शादी में मेहमानों को मिले गिफ्ट्स से लेकर दुल्हन की विदाई तक सबकुछ खास था. इस आयोजन से सुरविंदर किसान का मकसद समाज को पर्यावरण संरक्षण और दहेज मुक्त शादी का संदेश देना था.

समाजसेवी सुरविंदर किसान ने एक नई पहल की शुरुआत (ETV Bharat)

इस आयोजन में दुल्हे व अन्य लोगों ने रक्तदान किया. साथ ही विवाह स्थल से भोजन गौशाला भेजा गया, क्योंकि सुरविंदर चाहते थे कि उनकी शादी पर गौ सेवा भंडारा किया जाए. इसके अलावा दहेज में घर के साजो-सामान या गाड़ी नहीं, बल्कि सुरविंदर ने 11,000 पौधे लिए, जिसे शादी में आए मेहमानों को भी वितरित किया गया. शादी को सादे तरीके से करने का संदेश देते दुल्हन की विदाई बैलगाड़ी में कराई गई.

