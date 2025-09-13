ETV Bharat / state

नींदड़ बचाओ आंदोलन : सीएम आवास घेरने निकले किसानों को रोका, सड़क पर डाला डेरा

अवाप्ति के विरोध में नींदड़ गांव के किसानों ने जयपुर कूच किया. सीएम हाउस घेरने निकले किसानों को रास्ते में रोक लिया.

Nindrad Bachao Samiti officials and farmers on strike
धरने पर नींदड़ बचाओ समिति पदाधिकारी और किसान (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 8:42 AM IST

3 Min Read
जयपुर: जयपुर से सीकर मार्ग पर नींदड़ गांव की 1350 बीघा कृषि भूमि की जबरन अवाप्ति के विरोध में किसानों और स्थानीय लोगों ने शुक्रवार रात सड़क पर ही डेरा डाल दिया. अनिश्चितकालीन धरने के 296वें दिन किसान अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया. हालांकि, किसान पीछे हटने के बजाए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. साथ ही चेताया ​कि जब तक पुलिस हटेगी नहीं, वो भी यहीं डटे रहेंगे.

नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के डॉ. नगेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अपनी जमीन के लिए वर्ष 2010 से संघर्ष कर रहे किसानों को अब तक राहत नहीं मिल पाई है. किसानों ने जयपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. किसानों ने स्पष्ट किया कि उन्हें मुआवजे में रूचि नहीं, ये आवासीय योजना ही रद्द होनी चाहिए. इसी मांग को लेकर शुक्रवार को किसान और उनके परिवारों ने नींदड़ से जयपुर कूच किया.

संघर्ष समिति के नगेंद्र सिंह बोले... (ETV Bharat Jaipur)

हर कीमत चुकाने को तैयार : डॉ. शेखावत ने कहा कि सरकार और जेडीए की जिद अब किसानों की सहनशक्ति से बाहर हो चुकी है. नींदड़ के किसान अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने को हर कीमत चुकाने को तैयार हैं. पुलिस प्रशासन का दबाव और बाधाएं इस आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकतीं, बल्कि इनसे किसानों का संकल्प और मजबूत हुआ. समिति अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने स्पष्ट कहा कि आंदोलन अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका. मुख्यमंत्री आवास का घेराव किसानों का अधिकार है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक नींदड़ की कृषि भूमि की अवाप्ति पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाती.

A large number of women also sat on dharna
बड़ी संख्या में महिलाएं भी धरने पर बैठी (ETV Bharat Jaipur)

296 दिन से धरना: आपको बता दें कि नींदड़ की 1350 बीघा कृषि भूमि की अवाप्ति का विरोध करते हुए किसान बीते 296 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं. इस दौरान कई बार प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बनी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे. हालांकि, नींदड़ के किसान वर्ष 2010 से विरोध करते आ रहे हैं. वर्ष 2017 में जमीन समाधि सत्याग्रह भी किया. तब भाजपा सरकार ने किसानों से समझौता किया. यह समझौता तोड़ दिया गया. उसके बाद फिर 2020 में आंदोलन शुरू किया, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी समझौता किया और एम्पावर्ड कमेटी बनाई. कमेटी का गठन करने के बाद किसानों से कोई बातचीत नहीं की गई. अभी भी किसान और स्थानीय लोग आंदोलन की राह पर है, और अब तक भी सुनवाई नहीं हो पाई है.

TAGGED:

SAVE NINDRAD MOVEMENTनींदड़ आवासीय योजनाOPPOSITION TO JDA PLANFARMERS CAME OUT TO SURROUND CMROPPOSITION TO LAND ACQUISITION

