बालोतरा: जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की जोजरी बचाओ महारैली हुई. रालोपा प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल रैली में शामिल होने रविवार को जिले के डोली गांव पहुंचे. आरएलपी नेता थानसिंह डोली के नेतृत्व में पुष्प वर्षा के साथ बेनीवाल का स्वागत किया गया. रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह आर-पार की लड़ाई है. जब तक हमारी मांगों पर सरकार ठोस और लिखित में आश्वासन नहीं देती है तब तक नहीं उठेंगे. बेनीवाल ने कहा कि जोजरी नदी बचाओ और इस इलाके की दूषित पानी की समस्या का समाधान इस आंदोलन की मुख्य मांग है. बेनीवाल ने सरकार को एक घंटे की मोहलत दी और चेताया कि उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं हुई तो जोधपुर कूच करेंगे.

रैली को संबोधित करते हनुमान बेनीवाल (ETV Bharat Balotra)

दरसअल जोधपुर की फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी से बालोतरा जिले के डोली अराबा, कल्याणपुर के हालात बेहद खराब हैं. स्थानीय लोग पिछले कई साल से इस दूषित पानी के भराव की समस्या से परेशान हैं. लोगों की समस्या को देखते बेनीवाल जोजरी बचाओ आंदोलन के तहत डोली गांव के पास रैली में पहुंचे. रैली में बेनीवाल ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं है. यहां तक कि नेता भी सुरक्षित नहीं हैं. बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को जेल से आधा दर्जन बार धमकियां मिल चुकी है.