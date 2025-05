ETV Bharat / state

किसानों को खाद बीज नहीं, सोसायटी खाली, भूपेश बघेल के गंभीर आरोप - SAVE CONSTITUTION RALLY

भूपेश बघेल के गंभीर आरोप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 23, 2025 at 3:19 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 3:42 PM IST 2 Min Read

कवर्धा: छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी प्रदेशभर में संविधान बचाओ रैली कर रही है. इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के ग्राम पोंडी में जिलास्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए. संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए पूर्व सीएम: भूपेश बघेल ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ संबोधन की शुरुआत की. बघेल ने कहा कि संविधान खतरे में है. संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए जनता के बीच जाकर हम आवाज बुलंद कर रहे हैं. भूपेश बघेल के गंभीर आरोप (ETV Bharat)

Last Updated : May 23, 2025 at 3:42 PM IST