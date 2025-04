ETV Bharat / state

मेरठ: बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड के आरोपियों जमानत की याचिका दाखिल की है. आरोपी साहिल और मुस्कान की ओर से सरकारी वकील रेखा जैन की ओर से कोर्ट में एप्लिकेशन दी गई है. सरकारी वकील ने क्लाइंट मुस्कान और साहिल को जमानत पर जेल से छोड़ने की अपील की है. जानकारी के मुताबिक, वकील रेखा जैन ने 24 अप्रैल को यह एप्लिकेशन लगाई थी. इस पर 30 अप्रैल यानि आज सुनवाई होगी. मुस्कान और साहिल 19 मार्च से मेरठ जिला जेल में बंद हैं. रेखा जैन ने 24 अप्रैल को मुस्कान-साहिल की जमानत के लिए पेश की एप्लिकेशन में जमानत का मुख्य आधार हत्या होने के काफी समय बाद मुकदमा दर्ज होने की बात कही है. साथ ही कहा है कि हत्या का कोई आई गवाह नहीं है, जो यह साबित करता हो कि हत्या मुस्कान और साहिल ने की है. यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा प्रमुख साक्ष्य भी नहीं है, जो मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराता हो, इसलिए दोनों को जमानत दी जाए. सरकारी वकील की बेल एप्लिकेशन पर थाना ब्रह्मपुरी ने अपनी तरफ से निगेटिव कमेंट लिखकर दाखिल कर दिया है. 4 मार्च को हुई थी सौरभ की हत्या: मेरठ पुलिस को इंदिरापुरम में हत्या की सूचना मिली थी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल और पूछताछ की तो पता चला, कि मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ राजपूत 4 मार्च को अपने घर आए थे. इसके बाद से लापता थे. शक के आधार पर सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया. पूछताछ के दौरान बताया कि साहिल ने 4 मार्च को ही चाकू से गोदकर सौरभ की हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद शव के टुकड़े कर एक ड्रम में भर कर सीमेंट से पैक कर दिया था. इस हत्या के लिए मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. यह भी पढ़ें: शादी-धोखा और मर्डर; अमेरिका से लौटते ही मर्जेन्ट नेवी पति को उतारा मौत के घाट, शव के टुकड़े-टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट से किया पैक

