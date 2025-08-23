नई दिल्ली: दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा जारी उस अधिसूचना पर राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें कहा गया है कि अब पुलिस अधिकारी अपनी गवाही अदालत में पेश होने के बजाय थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दे सकेंगे. इस आदेश का आम आदमी पार्टी (APP) ने कड़ा विरोध किया है.

AAP के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस अधिसूचना को "गैरकानूनी, अवैध और न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला" करार दिया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज तक अदालत में गवाह पुलिस थाने से पेश नहीं होता था. वकील पुलिस अधिकारी से प्रत्यक्ष जिरह करके सच को सामने लाते थे. लेकिन यदि अधिकारी थाने में बैठकर गवाही देगा तो वकीलों की जिरह बाधित होगी और गवाह का बयान निष्पक्ष तरीके से दर्ज नहीं हो पाएगा.

उन्होंने तंज किया "अगर वकील ने कोई सख्त सवाल पूछ लिया और पुलिस अधिकारी की गवाही बिगड़ने लगी तो वह कैमरा बंद करके कहेगा कि इंटरनेट चला गया." उन्होंने कहा कि यह कदम सीधे-सीधे पुलिस को मनमानी करने का अवसर देता है. पहले से ही पुलिस पर फर्जी केस दर्ज करने के आरोप लगते रहे हैं. अब कोर्ट की निगरानी हटाकर पुलिस को और ताकत दी जाएगी.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अधिसूचना लागू रही तो कल को सीबीआई और ईडी के अफसरों को भी उनके दफ्तर से गवाही देने की छूट मिल जाएगी, जिससे न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को गंभीर आघात पहुंचेगा.

दिल्ली बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य और AAP के एडवोकेट विंग अध्यक्ष संजीव नासियार ने कहा कि गृह मंत्रालय ने पहले ही लिखित में आश्वासन दिया था कि कोई भी गवाही केवल अदालत में होगी, न कि थाने या किसी अन्य दफ्तर से. इसके बावजूद 13 अगस्त को एलजी ने यह नोटिफिकेशन जारी कर न्याय व्यवस्था की नींव हिलाने की कोशिश की है.

BJP लगातार संस्थाओं को कमजोर कर रही है-संजीव नासियार

संजीव नासियार ने कहा कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के आते ही पुलिस की शक्तियां पहले से बढ़ गई हैं. अब इस तरह की अधिसूचना से आम नागरिकों के अधिकार और अधिक कमजोर होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लगातार संस्थाओं को कमजोर कर रही है.

इस कदम से न केवल वकीलों की भूमिका और गरिमा पर असर पड़ेगा बल्कि पीड़ित पक्ष को भी न्याय दिलाना मुश्किल होगा. उन्होंने साफ कहा कि जब तक गवाह अदालत में उपस्थित होकर शपथपूर्वक बयान नहीं देगा और प्रतिपक्षी वकील उससे प्रत्यक्ष जिरह नहीं कर पाएंगे, तब तक न्याय निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता.

सौरभ भारद्वाज के आरोप

सौरभ भारद्वाज ने इसे बीजेपी सरकार का सुनियोजित हमला बताया है. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद दिल्ली का हर वर्ग परेशान है. आम आदमी पर महंगाई बढ़ी, प्राइवेट स्कूलों की फीस में इजाफा हुआ और अब वकीलों को भी परेशान किया जा रहा है. डॉक्टरों के साथ भाजपा विधायकों द्वारा मारपीट के मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती, जबकि आम लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है. अब अधिसूचना लाकर वकीलों के अधिकारों और न्याय प्रणाली की पारदर्शिता पर हमला किया जा रहा है.

सौरभ भारद्वाज ने यह भी सवाल उठाया कि इतनी बड़ी हड़ताल और विरोध के बावजूद मीडिया इस मामले को गंभीरता से नहीं दिखा रहा. उन्होंने कहा कि देश की न्याय प्रणाली पर खतरा मंडरा रहा है और वकील सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को दबाने की कोशिश की जा रही है.

ये भी पढ़ें- बीजेपी विधायक हरीश खुराना पर डॉक्टर से मारपीट के आरोप, सौरभ भारद्वाज ने की FIR की मांग

ये भी पढ़ें- दिल्ली CM पर हमले का मामलाः AAP नेता ने कहा- पुलिस नाकामी छुपा रही, केजरीवाल पर हुए हमले को कमजोर रखा गया था