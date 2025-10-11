ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा सऊदी अरब का एक्सपर्टीज ग्रुप, मंत्री नंदी बोले- कानून व्यवस्था में यूपी सबसे बेहतर

एक्सपर्टीज ग्रुप का प्रतिनिधिमंडल मंत्री नंदी से मिला. ( Photo Credit; Media Cell )

लखनऊ : सऊदी अरब की प्रतिष्ठि कंपनी एक्सपर्टीज ग्रुप का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ से मिला. बैठक में राज्य में संभावित निवेश योजनाओं पर चर्चा हुई. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जफर सरेशवाला ने किया. उनके साथ मोहम्मद अंशिफ (मुख्य रणनीति अधिकारी), केएस शेख (मुख्य परिचालन अधिकारी) और हैदर अब्बास सैयद (बिजनेस डायरेक्टर) उपस्थित रहे. टीम ने उत्तर प्रदेश में एक वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) स्थापित करने में गहरी रुचि दिखायी, जिसमें 500–1000 बैक-ऑफिस पेशेवरों को रोजगार मिलने की संभावना है. इसके साथ ही राज्य में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना भी साझा की गई. मंत्री ‘नंदी’ ने प्रतिनिधिमंडल को निवेश में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे बेहतर कानून-व्यवस्था वाले और निवेश अनुकूल राज्यों में से एक है, जहां कुशल मानव संसाधन, भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार (बाजार) और विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना उपलब्ध है जो इसे वैश्विक निवेशकों के लिए आदर्श गंतव्य बनाता है.