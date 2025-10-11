ETV Bharat / state

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व गुलजार, सुबह 6 बजे से ही जिप्सी सफारी के लिए बेकरार दिखे पर्यटक

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 माह बाद लौटी बहार. पहले ही दिन 28 जिप्सी से पर्यटकों ने जंगल की सैर की.

Satpura Tiger Reserve open
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जिप्सी सफारी शुरू (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम : बारिश के मौसम में 3 माह से अधिक समय तक बंद रहने के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) के गेट शनिवार 11 अक्टूबर को खुल गए. टाइगर रिजर्व के गेट निर्धारित तिथि से 10 दिन देरी से खुले. पहले दिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई कोर जोन में सफारी करने के लिए 28 जिप्सी वाहनों की बुकिंग पूर्व से हो गई थी. जंगल सफारी को लेकर पर्यटकों में इतना ज्यादा उत्साह था कि निर्धारित समय सुबह 6 बजे से पूर्व ही बड़ी संख्या में पर्यटक मढ़ई पहुंच गए.

बारिश के कारण 10 दिन बाद शुरू हुई सफारी

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अधिकारियों ने फीता कटवाकर सफारी की शुरुआत कराई. सफारी करने आए पर्यटकों को पुष्प देकर स्वागत किया गया. सफारी पर निकले जिप्सी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. सतपुड़ा के कोर जोन में स्थित मढ़ई सफारी लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. यहां पर्यटकों को बाघ-तेंदुए के अलावा दूसरे वन्य प्राणियों का दीदार आसानी से होता है. मानसून की सक्रियता के कारण मढ़ई सफारी पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से शुरू नहीं की जा सकी. क्योंकि लगातार रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण जंगल के अंदर के कच्चे रास्ते खराब हो गए थे. पहले इसकी मरम्मत की गई.

सुबह 6 बजे से ही जिप्सी सफारी के लिए बेकरार दिखे पर्यटक (ETV BHARAT)

मढ़ई गेट से सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं

कच्चे रास्तों की मरम्मत के बाद मढ़ई पर्यटन स्थल में सफारी शुरू हुई है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया "चूरना कोर जोन में 4 अक्टूबर से सफारी शुरू हो गई थी, क्योंकि यहां पथरीले रास्ते ज्यादा है, जो बारिश में ज्यादा खराब नहीं हुए थे. मढ़ई के गेट बंद होने से पर्यटक चूरना में भी नहीं पहुंच रहे थे. मढ़ई में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं."

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 70 से अधिक बाघ

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अनुसार "यहां 70 से अधिक बाघ, 233 बारहसिंगा, 3 हजार से अधिक बायसन, 150 तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल, भेंड़की, नील गाय, पैंगोलिन, मगर, मोर, जंगली मुर्गा सहित कई दुर्लभ वन्यप्राणी हैं. इसके अलावा छोटे जीव-जंतु और कई दुर्लभ वनस्पति भी यहां के जंगलों में मिलती है. इसी को देखते हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर्यटकों को हमेशा लुभाते हैं. पिछले साल जंगल सफारी के लिए ही 2.80 लाख पर्यटक यहां पहुंचे थे."

Satpura Tiger Reserve open
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गेट खुले (ETV BHARAT)

पचमढ़ी का लुत्फ लेने भी आते हैं पर्यटक

पिछले साल हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी बड़ी संख्या में पर्यटक भ्रमण के लिए आए थे. टाइगर रिजर्व का बफर जोन सालभर खुला रहता है, जबकि कोर जोन हर साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बारिश के चलते बंद कर दिया जाता है. 1 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए सफारी शुरू की जाती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

STR GYPSY SAFARI STARTSTR MADHAI GATETOURISTS VISIT PACHMARHIMADHYA PRADESH TIGER STATESATPURA TIGER RESERVE OPEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना के इस स्थान पर 96 साल पहले चंद्रशेखर आजाद ने की थी गुप्त मीटिंग, पांडवों से भी जुड़ा है इतिहास

उज्जैन में मोहन यादव की दौड़ी विकास एक्सप्रेस, 133 करोड़ से अधिक की बांटी सौगात

हज यात्रा पर भेजने के नाम पर ठग लिए 70 लाख, जबलपुर हाईकोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा

65 साल के भाजपा पार्षद फिर आरोपों में घिरे, 25 साल की पत्नी से मारपीट, घर से निकाला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.