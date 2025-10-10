ETV Bharat / state

सतनामी समाज ने घेरा थाना, एट्रोसिटी एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग

महासमुंद में सतनामी समाज ने एट्रोसिटी एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए थाना घेरा.

Satnami community protest
सतनामी समाज ने घेरा थाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 7:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद : प्रगतिशील सतनामी समाज ने अजाक थाने का घेराव किया. समाज के लोगों का आरोप है कि मिडिल स्कूल नरतोरा की शिक्षिका पंच कुमारी योगी का जातिगत अपमान किया गया है. लेकिन शिकायत के बाद भी आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस मामले में स्कूल के प्रभारी प्राचार्य द्वारिका प्रसाद चंद्राकर पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप है.

सबूतों के अभाव में नहीं हुई गिरफ्तारी : सतनामी समाज का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है.साथ ही साथ प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ शिक्षा विभाग ने भी किसी भी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. वहीं दूसरी ओर पटेवा थाना में अपराध क्रमांक 141/25, एसटीएससी एक्ट की धारा 3(1)(द), 3(1)(घ) पंजीबद्ध किया गया है.पुलिस के मुताबिक वो इस मामले में कार्रवाई कर रही है.लेकिन इस मामले में सबूत का अभाव है.इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Satnami community protest
आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

थाने के सामने धरना प्रदर्शन : आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज के लोगों ने अजाक थाने का घेराव किया और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की.समाज के प्रदर्शन के मद्देनजर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और लोगों को समझाईश देने की कोशिश की.लेकिन प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों की मांग है कि आरोपी शिक्षक की ना सिर्फ गिरफ्तारी हो बल्कि उसका निलंबन भी किया जाए.इसलिए समाज के लोगों ने थाने के सामने ही धरना प्रदर्शन किया.

सतनामी समाज ने घेरा थाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही थाने के सामने डटे रहेंगे. हम मामले को लेकर कलेक्टर एसपी तक चले गए हैं लेकिन कोई हमारी सुध नहीं ले रहा.हम कई बार थाने के चक्कर लगाए हैं,तब एफआईआर दर्ज किया गया है.उसके बाद भी अफसरों के पास जाकर चक्कर काट रहे हैं.लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है.हमें तत्काल कार्रवाई चाहिए और आरोपी को निलंबित किया जाए - विजय बंजारे,जिला अध्यक्ष,सतनामी समाज

वहीं सतनामी समाज के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन का कहना है कि स्कूल के प्राचार्य से इस बारे में जवाब मांगा गया है.स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

प्राचार्य से 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है.उनका जवाब अभी नहीं मिला है. अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलेगा तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी - जुगल किशोर पटेल,तहसीलदार

प्रदर्शन में समाज के जिला अध्यक्ष विजय बंजारे, महेंद्र कोसरिया, प्रदेश सह सचिव दिनेश बंजारे, ब्लाक अध्यक्ष महासमुंद चित्रकुमार भारती, हीरा जोगी, चुम्मन कुर्रे, तेजराम चौलिक, त्रिभुवन महिलांग समेत कई लोग शामिल हैं.



छत्तीसगढ़ी लोकधुनों को विदेश में दिलाई पहचान, लोक गायिका गरिमा दिवाकर की कहानी उनकी जुबानी

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी, टोकन तुंहर हाथ एप से मिलेगा नंबर , 73 लाख मीट्रिक टन है लक्ष्य

वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे : बच्चों को रखें मोबाइल से दूर, नर्सिंग छात्राओं ने पोस्टर के जरिए फैलाई जागरुकता

For All Latest Updates

TAGGED:

DEMAND TO ARREST ACCUSEDATROCITY ACTसतनामी समाजएट्रोसिटी एक्टSATNAMI COMMUNITY PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.