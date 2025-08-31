सतना: मध्य प्रदेश के सतना शहर में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां चोरों ने लाखों रुपए की बाइक को छोड़कर उसकी नंबर प्लेट चोरी कर ले गए. पीड़ित बाइक मालिक ने मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई. फिलहाल, मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

बाइक से नंबर प्लेट हुई चोरी

पुष्पराज कॉलोनी निवासी विवेक सिंह ने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर एक अनोखा मामला दर्ज कराया है. शिकायती आवेदन में बताया गया है कि " मैं अपनी बाइक को घर के पोर्च में खड़ी कर कुछ दिनों के लिए काम से दिल्ली चला गया था. शुक्रवार की सुबह मैं वापस अपने घर आया है. इसके बाद बाहर जाने के लिए जब मैंने अपनी बाइक को बाहर निकाला, तो देखा कि गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है."

आपराधिक मामलों में हो सकती है यूज

विवेक सिंह ने बताया "मोटरसाइकिल से नंबर प्लेट गायब देखकर मैं सन्न रह गया. मैंने तत्काल घर में नंबर प्लेट की तलाश की, लेकिन जब गाड़ी की नंबर प्लेट कहीं नहीं मिली तो मेरे मन में तरह-तरह के अपराधी ख्याल आने लगे. कोई चोर गाड़ी की नंबर प्लेट चोरी कर ले गया होगा और दूसरी गाड़ी में मेरी बाइक की नंबर प्लेट लगाकर किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है."

मामला सुन चौंक गई पुलिस

बाइक की नंबर प्लेट चोरी होने से परेशान पीड़ित बाइक मालिक विवेक सिंह ने आनन फानन में थाने पहुंच कर की. पीड़ित विवेक सिंह ने पुलिस को बताया कि "मैं सीधी जिले का निवासी हूं और हाल ही में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुष्पराज कॉलोनी में एक चौरसिया जी के मकान पर किराए से रहता हूं. मेरी गाड़ी उनके मकान के पोर्च पर खड़ी थी. चोर वहां से बाइक का नंबर प्लेट चुरा ले गए हैं. चोरी की ऐसी शिकायत सुनकर पुलिस भी हक्का-बक्का रह गई.

नंबर प्लेट चोरी होने से डरा बाइक मालिक

सतना सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी ने बताया कि "पुष्पराज कॉलोनी में रहने वाले विवेक सिंह ने थाने पहुंचकर आवेदन दिया है. यह अपने आप में अनोखा मामला है कि चोर बाइक छोड़कर सिर्फ नंबर प्लेट चोरी कर ले गया है. फिलहाल, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है". उन्होंने कहा,"पीड़ित बाइक मालिक को इस बात का डर सता रहा है कि चोर इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल किसी आपराधिक वारदात में कर सकता है, जिससे वह बेवजह फंस न जाये."