पोते को लगी ड्रिप, 72 साल की दादी बनीं ड्रिप स्टैंड, सतना में स्वास्थ्य सेवाओं का काला सच

सतना : मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की फिर चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है. इस बार सतना के जिला अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल, यहां एक 72 साल की दादी को अपने पोते के लिए ड्रिप स्टैंड बनना पड़ा. सड़क हादसे में घायल युवक के इलाज के दौरान, जब उसे ड्रिप चढ़ाई गई तो वहां स्टैंड ही नहीं था. इसके बाद 72 वर्षीय दादी को खुद 'ड्रिप स्टैंड' बनना पड़ा और करीब आधे घंटे तक वह हाथ में ग्लूकोज की बोतल थामे खड़ी रहीं.

बुजुर्ग के हाथ में थमा दी ड्रिप, 35 मिनट खड़ी रहीं (Etv Bharat)

ये मामला जिले के सबसे बड़े सरदार वल्लभभाई पटेल अस्पताल के ट्रामा वॉर्ड का बताया जा रहा है. यहां मैहर निवासी 35 वर्षीय अश्वनी मिश्रा को सड़क दुर्घटना के बाद भर्ती कराया गया था. अश्वनी की हालत देखते हुए डॉक्टर्स ने तुरंत ड्रिप लगाने के निर्देश दिए. इसके बाद कर्मचारियों ने जो किया वह किसी तमाशे से कम नहीं था.

दरअसल, सरदार वल्लभभाई पटेल अस्पताल में जब घायल युवक का इलाज शुरू हुआ तो स्टाफ ने घायल युवक को ड्रिप लगाई. ड्रिप लगा तो दी लेकिन स्टैंड की व्यवस्था नहीं होने के चलते ड्रिप की बोतल अश्वनी की बुजुर्ग दादी के हाथ में थमा दी गई. अपने पोते की जान बचाने के लिए बुजुर्ग दादी करीब 35 मिनट तक बिना हिले-डुले बोतल को हाथ में उठाए खड़ी रही.

संसाधनों की नहीं कमी, स्टाफ असंवेदनशीलता

सूत्रों का कहना है कि ये मामला अस्पताल में संसाधनों की कमी का नहीं, बल्कि स्टाफ की घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता का है. अस्पताल में ड्रिप स्टैंड उपलब्ध थे, लेकिन किसी ने भी स्टैंड लाने की जहमत नहीं उठाई. यह पहली बार नहीं है जब इस अस्पताल में ऐसी बदइंतजामी दिखी हो.

इस तरह की घटनाएं मध्यप्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़ा करती है. अगर जिला मुख्यालय के सबसे बड़े अस्पताल का यह हाल है, तो दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है.

लगातार गिर रहा जिला अस्पताल का स्टैंडर्ड

सतना जिला अस्पताल में ये पहली बार नही है जब व्यवस्थाओं को लेकर इस तरह का मामला सामने आया हो. इससे पहले भी मरीजों को स्ट्रेचर और बिस्तर न निलने की शिकायतें आती रही हैं. अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं. स्टाफ की लापरवाही से मरीजों को परेशानी होती है. वहीं, इस मामले को लेकर सीएमएचओ डॉ एल के तिवारी ने कहा, '' एंबुलेंस ड्राइवर द्वारा मरीज को गेट पर ही छोड़ दिया गया था, जिससे उन्हें इस तरह खड़े रहना पड़ा. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि एंबुलेंस ड्राइवर बिना डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ को बताए मरीज छोड़कर न जाए.''

कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना

इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी X एकाउंट पर ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने लिखा, '' स्वास्थ्य मंत्री के अपने गृह जिले के समीप सतना जिले के ये हालात मंत्री की विफलता बताने के लिए काफी है! प्रदेश में अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं खस्ता हाल है और जिम्मेदार सो रहे हैं!''