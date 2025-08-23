सतना: जिले के मझगवा सिविल अस्पताल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक मां ने बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया, जिसे जानकार आपके होश उड़ जाएंगे. मां में अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली. वहीं एक मासूम बेटे का गंभीर हालात में इलाज जारी है. घटना उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मारकुंडी थाना के इटमा डुड़ैला ग्राम की है.

मां ने बच्चों के साथ उठाया आत्मघाती कदम

उत्तर प्रदेश के इटमा डुड़ैला गांव में एक महिला ने अपने तीन मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश की. जानकारी लगते ही परिजन ने चारों को तत्काल पास के ही सतना जिले के मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल पहुंचाया. जहां प्राथमिक इलाज के दौरान करीब आठ वर्षीय बेटी की मौत हो गई. बाकी मां और दो मासूम बेटे एवं बेटी की हालत गंभीर होने पर उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

पति ने गुटखा खाने से रोका था

सतना जिला अस्पताल पहुंचने पर 26 वर्षीय महिला ज्योति यादव और 5 वर्षीय बेटी ने भी दम तोड़ दिया. 4 वर्षीय एक मासूम बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है, जहां उसका उपचार जारी है. मृतिका ज्योति यादव के पति बब्बू यादव ने बताया कि, ''हम अपनी पत्नी को गुटखा खाने के लिए मना करते थे, और हमारी पत्नी नहीं मान रही थी. जिसकी वजह से मैंने अपनी पत्नी ज्योति को पैसे देना बंद कर दिया था. शनिवार सुबह मैंने इसी बात को लेकर उसे डाटा था.''

''इसके बाद मैं काम पर चले गया था. जब शाम को घर आया तो देखा कि घर का सामने से दरवाजा बंद था. फिर अंदर पीछे की ओर से जब पहुंचा तो बच्चे ने बताया कि, मम्मी ने मारने की कोशिश की है. मेरी पत्नी और बच्चों की हालत खराब होने पर हम उन्हें अस्पताल ले गए. जिसमें पत्नी ज्योति सहित दोनों बेटियों की मौत हो गई. बेटे का इलाज चल रहा है.''

4 वर्षीय बेटे का इलाज जारी

हालांकि मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है. अभी तक पूरे मामले पर कही भी पुलिस सामने नहीं आई है. वहीं, जिला अस्पताल सतना के मेडिकल आफिसर डॉ. प्रणव ने बताया कि, महिला और दो बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में आए थे. जिसमें से इलाज के दौरान महिला और एक बच्ची की मौत हो गई. जबकि चार साल के बेटे का इलाज जारी है.''