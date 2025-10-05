ETV Bharat / state

सतना में मोहन भागवत का संदेश, हम एक हैं और हम हिंदू हैं, गुरुद्वारे का किया उद्घाटन

सतना में मोहन भागवत ने किया गुरुद्वारे का उद्घाटन, एकता का दिया संदेश, बोले अंग्रेजों ने आध्यात्मिकता का दर्पण निकाल हमें भौतिकवाद का दर्पण थमाया.

सतना में मोहन भागवत ने किया गुरुद्वारे का उद्घाटन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 6:07 PM IST

सतना: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रविवार को सतना दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले शहर के सिंधी कैंप स्थित गुरुद्वारा का उद्घाटन किया. इसके बाद उन्होंने बीटीआई ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने जनसभा के माध्यम से हम एक हैं और हम हिंदू हैं का संदेश दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि "अंग्रेजों ने आध्यात्मिकता का दर्पण निकाल हमें भौतिकवाद का दर्पण थमाया. हमें एक अच्छा दर्पण चाहिए, जिसमें हम सब एक दिखें."

'सबके लिए खुल गया गुरुद्वारा'

जनसभा को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि "गुरुद्वारा आज लोकार्पित हुआ है, जो कि सबके लिए खुल गया है. इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने नागपुर आने का कष्ट किया. उन्होंने बात कही तो उनका भाव देखकर मैं तुरंत मान गया. मुझे यह पता है कि संतों के मध्य में मार्गदर्शन करने की योग्यता मेरे में नहीं है. फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया और यहां पर बहुत लंबी चौड़ी बातें मेरे ऊपर चिपका कर, मेरा एक गुणगान का प्रयास हुआ."

सतना में गुरुद्वारे का उद्घाटन (ETV Bharat)

'कण जैसे गुण को पहाड़ जैसा देखते हैं संत'

मोहन भागवत खुद के लिए किए गए गुणगान को लेकर कहते हैं कि "इसका एक महत्व है. किसी में कण जैसा गुण है तो उसे पहाड़ जैसा बना कर संत उसको देखते हैं. लोगों को भी वैसा ही दिखाते हैं. लेकिन मैं जानता हूं कि संतो के मंच पर आकर बोलने के लिए मेरे पास उतना नहीं है. दूसरी बात है कि मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक स्थान पर बैठाया है. उसी स्थान की यह महिमा है. जैसे विक्रमादित्य के सिंहासन की होती थी.

मोहन भागवत का संदेश हम एक हैं और हम हिंदू हैं (ETV Bharat)

'अंग्रेजों ने हमें भौतिकवाद का दर्पण थमाया'

लोगों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने दर्पण की एक कहानी कही, उन्होंने कहा कि "एक बार ऐसा हुआ कि एक अबोध बालक सुबह उठकर रोने लगा. उसकी मां ने पूछा कि क्यों रो रहे हो तो उसने कहा मेरे टुकड़े हो गए. इसके बाद पूरे घर के लोग उसके सामने आ गए. लोग उसे मना रहे थे लेकिन वह वही बात दोहराता रहा. किसी को कुछ समझ नहीं आया तो घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया.

डॉक्टर ने बच्चे से पूछा कि तुमने सुबह से क्या-क्या किया. तब बच्चे ने कहा कि मैं दर्पण देखा था. ऐसे में डॉक्टर ने कहा कि वो दर्पण दिखाओ. डॉक्टर ने देखा कि दर्पण टूटा था और क्रेक हो गया था. उसमें चेहरा देखने पर चेहरा टूटा हुआ दिख रहा था. तभी डॉक्टर ने कहा कि अच्छा दर्पण लाओ और वह दर्पण उस बच्चे को दिखाया. पूरा दर्पण देखते ही उसका रोना बंद हो गया. लेकिन आज हम लोगों की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है. एक टूटा हुआ आइना देखकर अपने आप को अलग मान रहे हैं.

सतना में मोहन भागवत ने किया गुरुद्वारे का उद्घाटन (ETV Bharat)

सत्य बात यह है कि हम सब लोग एक हैं और हिंदू हैं. लेकिन चतुर अंग्रेज हमारे यहां पर आकर आपस में हमको लड़ाकर हम पर राज करते रहे. उसने हमारे हाथ का जो दर्पण था आध्यात्मिकता का उसे निकाल दिया और हमको भौतिकवाद का दर्पण थमा दिया. वह टूटा दर्पण थमाया तब से हम अपने आप को अलग मानकर छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते हैं. हम एक हैं, यह कब हमें दिखाई देगा. एक अच्छा दर्पण चाहिए और उसमें एक अच्छा रूप दिखना चाहिए. यह गुरु की महिमा है, गुरु हमको अपना स्वरूप दिखाते हैं.

'अध्यात्म और धर्म भारत की बड़ी ताकत: राजेंद्र शुक्ला'

इस बारे में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि "इस देश को एकता के सूत्र में बांधना है. उन्होंने (मोहन भागवत) यह संदेश दिया कि दुनिया में अगर शांति की स्थापना करना है तो यह काम भारत ही कर सकता है. क्योंकि अध्यात्म और धर्म जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है. उसके सामने पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है. हमें इसे मजबूत करना है ताकि दुनिया का नेतृत्व भारत करे. जिससे दुनिया में विश्वमय शांति की स्थापना हो सके."

