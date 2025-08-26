ETV Bharat / state

सतना में बच्चे कहीं झाड़ू लगा रहे, तो कहीं खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं - SATNA EDUCATION SYSTEM

सतना में कई वर्षों से भवन की कमी से जूझ रहा स्कूल, बच्चे सड़क किनारे खुले आसमान में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर.

सतना में खुले आसमान में पढ़ाई करने को छात्र मजबूर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 4:45 PM IST

सतना: मध्य प्रदेश के सतना में शिक्षा विभाग की उदासीनता का मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल में छात्रों को बैठने के लिए भवन तक नहीं है. विद्यालय में नौनिहाल पिछले कई सालों से सड़क किनारे खुले आसमान में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. कई साल पहले बिल्डिंग जर्जर होने के बाद उसे गिरा दिया गया था.

सड़क किनारे पढ़ाई

पूरा मामला सतना के नागौद विकासखंड क्षेत्र के इटमा गांव का है. यहां शासकीय प्राथमिक शाला में बीते कई वर्षों से भवन नहीं है. जिसके चलते नौनिहाल सड़क किनारे खुले आसमान में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है. इस विद्यालय में करीब 19 छात्र पढ़ते हैं.

जिला परियोजना समन्वयक विष्णु त्रिपाठी से बातचीत (ETV Bharat)

शिकायत के बाद भी नहीं मिल रही मदद

विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, "विद्यालय में भवन निर्माण को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है. लेकिन आज तक इस विद्यालय का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है. जिसके चलते छात्रों को सड़क किनारे बैठकर पढ़ाई करना पड़ रहा है.

बच्चों से स्कूल की सफाई

वहीं, आदिवासी नई बस्ती पिंडरा विकास खंड मझगवा से भी एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें शासकीय प्राथमिक शाला की एक शिक्षिका नन्हें बच्चों से विद्यालय में साफ-सफाई कराते नजर आ रही है. जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

भवन निर्माण का आश्वासन

इस पूरे मामले पर जिला परियोजना समन्वयक विष्णु त्रिपाठी ने बताया "शासकीय प्राथमिक पाठशाला अहरी टोला इटावा विद्यालय भवन विहीन हैं. इसकी हम जांच कराएंगे और जल्द से जल्द इसका भवन निर्माण कराया जाएगा. सतना और मैहर दोनों जिले में लगभग 95 ऐसे विद्यालय हैं, जो भवन विहीन हैं. जिसके लिए हमारे द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र को पत्राचार किया जा चुका है."

237 स्कूल हो चुके हैं जर्जर

उन्होंने आगे कहा, "जैसे-जैसे फंड आता है, उसी के आधार पर विद्यालय में भवन निर्माण कराया जाता है. सतना और मैहर दोनों जिलों में कई विद्यालयों के भवन जर्जर हो चुके हैं. जर्जर हो चुके भवन का निर्माण साल 1995 से लेकर 2000 के बीच में किया गया था. सतना और मैहर में करीब 237 ऐसे विद्यालय हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं. जर्जर विद्यालय का निर्माण कार्य जल्द ही कराया जाएगा."

इसके अलावा उन्होंने शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों से साफ-सफाई पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने कहा कि "आदिवासी नई बस्ती पिंडरा में बच्चों से विद्यालय में साफ-सफाई कराया गया. शिक्षक द्वारा बच्चों से स्कूल में झाड़ू और धुलाई का काम कराया गया है. इसका वीडियो भी मेरे संज्ञान में आया है. इसकी हम पूरी जांच कराएंगे. इसमें जो भी शिक्षक दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी."

