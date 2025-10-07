स्टोर रूम में विशालकाय अजगर, रेस्क्यू करने पहुंची वन विभाग की टीम के छूटे पसीने
सतना जिले के देवगुणा गांव के एक घर में 11 फीट लंबा अजगर छुपा. सर्पमित्र ने साथी की मदद से किया रेस्क्यू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 4:10 PM IST
सतना : सतना जिले के देवगुणा गांव से वन विभाग को सूचना दी गई कि एक घर के स्टोर रूम में विशाककाय अजगर छिपा हुआ है. सूचना पाते ही वन अमला मौके पर पहुंचा. लेकिन अजगर स्टोररूम में एक ड्रम में छुपा हुआ था. जैसे ही विन विभाग की टीम ने रेस्क्यू का प्रयास किया तो फुफकार सुन और अजगर का विशालकाय रूप देख लोगों के पसीने छूट गए. इस दौरान घर के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए.
स्टोर रूम की सफाई के दौरान दिखा अजगर
मामले के अनुसार उचेहरा कस्बे के परसमनिया के देवगुना गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया है, जब एक घर के स्टोर रूम में करीब 11 फीट लंबा विशालकाय अजगर दिखाई दिया. ग्रामीणों ने बताया कि देवगुना निवासी रामप्रकाश विश्वकर्मा के घर की महिलाएं रोजाना की तरह घर की सफाई कर रही थीं. इसी दौरान स्टोर रूम में सांप जैसी आकृति दिखाई दी. इसके बाद महिलाओं ने शोर मचाया तो घर के सभी लोग इकठ्ठा हो गए. स्टोर रूम में रखे एक ड्रम को जब हटाया तो देखा कि बड़ा अजगर है.
रेस्क्यू शुरू होते ही अजगर हुआ आक्रामक
सूचना मिलते ही मकान के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने अपने औजारों के साथ मौके पर पहुंच गई. अजगर का रेस्क्यू शुरू किया लेकिन वह बहुत बड़ा था. जैसे ही वन विभाग की टीम ने अपना काम शुरू किया तो अजगर ने अपना आक्रामक रूप दिखाया., इससे वन अमले के पसीने छूट गए. रेस्क्यू करने की हिम्मत वन विभाग की टीम नहीं कर पा रही थी.
रेस्क्यू ऑपरेशन 2 घंटे तक चला
इसके बाद सर्प मित्र शंखधर तिवारी को मौके पर बुलाया गया. तिवारी ने अपने साथी की मदद से 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अजगर को ड्म से बाहर निकाला. नागौद रेंजर पूर्वी सिंह ने बताया "अजगर घुसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा. सर्पमित्र शंखधर तिवारी और फॉरेस्ट गार्ड अजय सिंह की मदद से टीम ने रेस्क्यू किया. 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने विशालकाय अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया."
रेस्क्यू एक्सपर्ट ने ग्रामीणों को दी सलाह
अजगर को पकड़ने के बाद एक बोरे में सावधानी से रखा और दूर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया. इस दौरान रेस्क्यू एक्सपर्ट शंखधर तिवारी ने लोगों को समझाया कि "ऐसे हालात में घबराने के बजाय विशेषज्ञों या वन विभाग को सूचना देनी चाहिए, ताकि वन्यजीव और इंसान दोनों सुरक्षित रहें. अजगर के पकड़े जाने के बाद परिवार और आस-पास के लोगों ने राहत की सांस ली."