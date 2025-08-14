सतना : सतना जिले के किसान खाद नहीं मिलने से परेशान हैं. कई दिनों से लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलने से किसान गुरुवार को भड़क गए और सड़कों पर उतर गए. सतना सहित नागौद में भी किसानों ने सड़कों में बैठकर चक्काजाम कर दिया. प्रशासन की समझाइश के बाद जाम खुला. किसानों का आरोप है "तड़के से आकर खाद के लिए लाइनों में लग जाते हैं, क्योंकि हमारी फसल खेतों में खड़ी है और खाद न मिलने से नष्ट हो रही हैं."

किसानों का कहना है "खाद के टोकन के लिए तड़के 4 बजे से विपणन केंद्र मार्कफेड के बाहर लाइनों में लग जाते हैं. इसके बाद भी खाद नहीं मिलती." इससे परेशान किसानों ने सतना के राष्ट्रीय राजमार्ग चित्रकूट कोठी मार्ग स्थित विपणन केंद्र के बाहर बीच सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया. नागौद तहसील में स्थित मार्कफेड के बाहर बी एनएच 39 पर किसानों ने चक्काजाम कर दिया. दो जगहों पर किसानों का हंगामा देख प्रशासन सक्रिय हुआ. इसके बाद जिला प्रशासन ने टोकन के अनुसार खाद वितरण करने की व्यवस्था लागू की. हालांकि इसके बाद भी आपूर्ति कम होने से किसान नाराज हैं.

किसानों का कहना है "सारे काम छोड़कर सबसे पहले हम खाद के लिए तड़के 4 बजे से लाइनों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है. यूरिया 266 रुपए, 45 किलो की बोरी, साथ ही डीएपी 1400 रुपए, 50 किलो की बोरी शासन द्वारा दी जाती है. प्राइवेट दुकानदार द्वारा यूरिया खाद को 266.50 रुपए में लेकर 500 से 600 रुपए बेची जा रही है और डीएपी खाद 2 हजार रुपए करीब बेची जा रही है."

बता दें कि धान के लिए सबसे महत्वपूर्ण यूरिया खाद का छिड़काव माना जाता है, यानी यूरिया 75% उपयोग की जाती है, डीएपी 25% उपयोग की जाती है. वहीं प्राइवेट में यूरिया की जगह जिंक एवं नैनो यूरिया जैसे अन्य खाद भी किसानों को बेची जा रही है.

खाद संकट पर क्या बोले जिम्मेदार अफसर

किसान गोविंद राम और मनभरन बागरी का कहना है "किसान बहुत परेशान हैं. ये सरकार केवल टैक्स वसूलती है. किसानों को इस सरकार को कोई परवाह नहीं है. केवल चुनाव के समय किसानों की याद आती है." वहीं, जिला विपणन अधिकारी नेहा तिवारी का कहना है "हमें वर्तमान में 03 रैक यूरिया की प्राप्त हुई है. एक रैक फास्टमैटिक की प्राप्त हुई. इसके पहले भी हमें लगातार रैक प्राप्त होती रही हैं. किसानों को समझाया जा रहा है कि आप घबराए नहीं. सभी को खाद मिलेगी."