ETV Bharat / state

सतना जिले में खाद संकट गहराया, किसान सड़कों पर उतरे, दो जगह चक्काजाम - SATNA FERTILIZER HUGE CRISIS

मध्य प्रदेश में खाद की भारी किल्लत. किसान तड़के से देर शाम तक लाइन में लगते हैं लेकिन खाद नहीं मिलती. सतना में किसान भड़के.

satna Fertilizer huge crisis
सतना जिले में खाद संकट गहराया (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 6:56 PM IST

3 Min Read

सतना : सतना जिले के किसान खाद नहीं मिलने से परेशान हैं. कई दिनों से लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलने से किसान गुरुवार को भड़क गए और सड़कों पर उतर गए. सतना सहित नागौद में भी किसानों ने सड़कों में बैठकर चक्काजाम कर दिया. प्रशासन की समझाइश के बाद जाम खुला. किसानों का आरोप है "तड़के से आकर खाद के लिए लाइनों में लग जाते हैं, क्योंकि हमारी फसल खेतों में खड़ी है और खाद न मिलने से नष्ट हो रही हैं."

तड़के 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं, फिर भी खाद नहीं मिली

किसानों ने लगाया खाद की ब्लैकमेलिंग का आरोप (ETV BHARAT)

किसानों का कहना है "खाद के टोकन के लिए तड़के 4 बजे से विपणन केंद्र मार्कफेड के बाहर लाइनों में लग जाते हैं. इसके बाद भी खाद नहीं मिलती." इससे परेशान किसानों ने सतना के राष्ट्रीय राजमार्ग चित्रकूट कोठी मार्ग स्थित विपणन केंद्र के बाहर बीच सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया. नागौद तहसील में स्थित मार्कफेड के बाहर बी एनएच 39 पर किसानों ने चक्काजाम कर दिया. दो जगहों पर किसानों का हंगामा देख प्रशासन सक्रिय हुआ. इसके बाद जिला प्रशासन ने टोकन के अनुसार खाद वितरण करने की व्यवस्था लागू की. हालांकि इसके बाद भी आपूर्ति कम होने से किसान नाराज हैं.

किसानों ने लगाया खाद की ब्लैकमेलिंग का आरोप

satna Fertilizer huge crisis
तड़के 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं, फिर भी खाद नहीं मिली (ETV BHARAT)

किसानों का कहना है "सारे काम छोड़कर सबसे पहले हम खाद के लिए तड़के 4 बजे से लाइनों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है. यूरिया 266 रुपए, 45 किलो की बोरी, साथ ही डीएपी 1400 रुपए, 50 किलो की बोरी शासन द्वारा दी जाती है. प्राइवेट दुकानदार द्वारा यूरिया खाद को 266.50 रुपए में लेकर 500 से 600 रुपए बेची जा रही है और डीएपी खाद 2 हजार रुपए करीब बेची जा रही है."

बता दें कि धान के लिए सबसे महत्वपूर्ण यूरिया खाद का छिड़काव माना जाता है, यानी यूरिया 75% उपयोग की जाती है, डीएपी 25% उपयोग की जाती है. वहीं प्राइवेट में यूरिया की जगह जिंक एवं नैनो यूरिया जैसे अन्य खाद भी किसानों को बेची जा रही है.

खाद संकट पर क्या बोले जिम्मेदार अफसर

किसान गोविंद राम और मनभरन बागरी का कहना है "किसान बहुत परेशान हैं. ये सरकार केवल टैक्स वसूलती है. किसानों को इस सरकार को कोई परवाह नहीं है. केवल चुनाव के समय किसानों की याद आती है." वहीं, जिला विपणन अधिकारी नेहा तिवारी का कहना है "हमें वर्तमान में 03 रैक यूरिया की प्राप्त हुई है. एक रैक फास्टमैटिक की प्राप्त हुई. इसके पहले भी हमें लगातार रैक प्राप्त होती रही हैं. किसानों को समझाया जा रहा है कि आप घबराए नहीं. सभी को खाद मिलेगी."

सतना : सतना जिले के किसान खाद नहीं मिलने से परेशान हैं. कई दिनों से लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलने से किसान गुरुवार को भड़क गए और सड़कों पर उतर गए. सतना सहित नागौद में भी किसानों ने सड़कों में बैठकर चक्काजाम कर दिया. प्रशासन की समझाइश के बाद जाम खुला. किसानों का आरोप है "तड़के से आकर खाद के लिए लाइनों में लग जाते हैं, क्योंकि हमारी फसल खेतों में खड़ी है और खाद न मिलने से नष्ट हो रही हैं."

तड़के 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं, फिर भी खाद नहीं मिली

किसानों ने लगाया खाद की ब्लैकमेलिंग का आरोप (ETV BHARAT)

किसानों का कहना है "खाद के टोकन के लिए तड़के 4 बजे से विपणन केंद्र मार्कफेड के बाहर लाइनों में लग जाते हैं. इसके बाद भी खाद नहीं मिलती." इससे परेशान किसानों ने सतना के राष्ट्रीय राजमार्ग चित्रकूट कोठी मार्ग स्थित विपणन केंद्र के बाहर बीच सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया. नागौद तहसील में स्थित मार्कफेड के बाहर बी एनएच 39 पर किसानों ने चक्काजाम कर दिया. दो जगहों पर किसानों का हंगामा देख प्रशासन सक्रिय हुआ. इसके बाद जिला प्रशासन ने टोकन के अनुसार खाद वितरण करने की व्यवस्था लागू की. हालांकि इसके बाद भी आपूर्ति कम होने से किसान नाराज हैं.

किसानों ने लगाया खाद की ब्लैकमेलिंग का आरोप

satna Fertilizer huge crisis
तड़के 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं, फिर भी खाद नहीं मिली (ETV BHARAT)

किसानों का कहना है "सारे काम छोड़कर सबसे पहले हम खाद के लिए तड़के 4 बजे से लाइनों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है. यूरिया 266 रुपए, 45 किलो की बोरी, साथ ही डीएपी 1400 रुपए, 50 किलो की बोरी शासन द्वारा दी जाती है. प्राइवेट दुकानदार द्वारा यूरिया खाद को 266.50 रुपए में लेकर 500 से 600 रुपए बेची जा रही है और डीएपी खाद 2 हजार रुपए करीब बेची जा रही है."

बता दें कि धान के लिए सबसे महत्वपूर्ण यूरिया खाद का छिड़काव माना जाता है, यानी यूरिया 75% उपयोग की जाती है, डीएपी 25% उपयोग की जाती है. वहीं प्राइवेट में यूरिया की जगह जिंक एवं नैनो यूरिया जैसे अन्य खाद भी किसानों को बेची जा रही है.

खाद संकट पर क्या बोले जिम्मेदार अफसर

किसान गोविंद राम और मनभरन बागरी का कहना है "किसान बहुत परेशान हैं. ये सरकार केवल टैक्स वसूलती है. किसानों को इस सरकार को कोई परवाह नहीं है. केवल चुनाव के समय किसानों की याद आती है." वहीं, जिला विपणन अधिकारी नेहा तिवारी का कहना है "हमें वर्तमान में 03 रैक यूरिया की प्राप्त हुई है. एक रैक फास्टमैटिक की प्राप्त हुई. इसके पहले भी हमें लगातार रैक प्राप्त होती रही हैं. किसानों को समझाया जा रहा है कि आप घबराए नहीं. सभी को खाद मिलेगी."

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMERS HIGHWAY CHAKKAJAMSATNA SHORTAGE FERTILIZERSMADHYA PRADESH FARMERSSATNA NEWSSATNA FERTILIZER HUGE CRISIS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बाबा बागेश्वर ने बताया- कैसा जीवनसाथी चुनें, कैसा हो पति-पत्नी का रिश्ता

इंदौर में व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा लॉन्च, घर बैठे सुलझेंगी आमजन की समस्याएं

मैहर का चीरघर बना मवेशियों का अड्डा, 8 साल में नहीं हुआ एक भी पोस्टमार्टम

मध्य प्रदेश में छपी 1000 शातिर चोरों की किताब, प्रिंटेड फोटो से धार-अलीराजपुर गैंग की पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.