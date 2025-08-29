ETV Bharat / state

किसानों के चक्का जाम से यात्री का फूटा गुस्सा, सैकड़ों अन्नदाता के खिलाफ दर्ज कराया केस - SATNA FERTILIZER CRISIS

सतना में यूरिया और डीएपी की किल्लत से किसान परेशान, राष्ट्रीय राजमार्ग नागौद-पन्ना पर चक्का जाम कर कर जताया विरोध, सैकड़ों के खिलाफ केस दर्ज.

satna Farmers blocked National Highway
सतना में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने किया चक्का जाम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read

सतना: मध्य प्रदेश के सतना में यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है. इससे नाराज होकर गुरुवार को बड़ी संख्या में किसानों ने नागौद तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग नागौद-पन्ना मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. जिससे आम राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इससे एक राहगीर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने करीब 150 किसानों के खिलाफ नागौद थाने में चक्का जाम करने का मामला दर्ज करा दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

खाद के लिए सड़क पर किसान

दरअसल, सतना में यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं. खाद की मांग बढ़ने और सप्लाई धीमी होने के कारण किसान सुबह 4 बजे से शाम तक वितरण केंद्रों पर लाइन में खड़े रहते हैं. खाद की किल्लत से परेशान होकर किसान जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं. इसके बावजूद किसानों को कोई मदद नहीं मिली, जिससे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. गुरुवार को करीब 200 किसानों ने नागौद तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग नागौद-पन्ना पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के चलते कई घंटों तक नागौद-पन्ना रोड पर आवागमन बाधित रहा.

एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने दी जानकारी (ETV Bharat)

राष्ट्रीय राजमार्ग नागौद-पन्ना पर यातायात प्रभावित

ऐसे में नागौद-पन्ना मार्ग पर आवागमन करने वाले आम लोगों को घंटों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा. चक्का जाम की सूचना मिलते ही जिला और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची. प्रशासन की ओर से समझाइश के बाद किसानों ने प्रदर्शन बंद कर दिया. जिससे आम जनमानस ने राहत की सांस ली.

सैकड़ों किसानों के खिलाफ BNS के तहत केस दर्ज

चक्का जाम के दौरान सड़क बाधा में फंसे भूपति कुशवाहा नामक एक व्यक्ति ने नागौद थाने में चक्का जाम करने वाले किसानों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने करीब 150 किसानों के खिलाफ चक्का जाम करने के आरोप में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि "किसान हमारे देश के हित में काम करते हैं. खाद की किल्लत को लेकर गुरुवार को इनके द्वारा अपनी मांग रखी गई, लेकिन मांग रखने का तरीका गलत था. किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग नागौद पन्ना-मार्ग को जाम कर दिया था. जिसके चलते नागौद थाने में करीब 150 किसानों पर चक्का जाम का मुकदमा BNS की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. मामले पर जांच जारी है."

सतना: मध्य प्रदेश के सतना में यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है. इससे नाराज होकर गुरुवार को बड़ी संख्या में किसानों ने नागौद तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग नागौद-पन्ना मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. जिससे आम राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इससे एक राहगीर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने करीब 150 किसानों के खिलाफ नागौद थाने में चक्का जाम करने का मामला दर्ज करा दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

खाद के लिए सड़क पर किसान

दरअसल, सतना में यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं. खाद की मांग बढ़ने और सप्लाई धीमी होने के कारण किसान सुबह 4 बजे से शाम तक वितरण केंद्रों पर लाइन में खड़े रहते हैं. खाद की किल्लत से परेशान होकर किसान जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं. इसके बावजूद किसानों को कोई मदद नहीं मिली, जिससे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. गुरुवार को करीब 200 किसानों ने नागौद तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग नागौद-पन्ना पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के चलते कई घंटों तक नागौद-पन्ना रोड पर आवागमन बाधित रहा.

एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने दी जानकारी (ETV Bharat)

राष्ट्रीय राजमार्ग नागौद-पन्ना पर यातायात प्रभावित

ऐसे में नागौद-पन्ना मार्ग पर आवागमन करने वाले आम लोगों को घंटों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा. चक्का जाम की सूचना मिलते ही जिला और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची. प्रशासन की ओर से समझाइश के बाद किसानों ने प्रदर्शन बंद कर दिया. जिससे आम जनमानस ने राहत की सांस ली.

सैकड़ों किसानों के खिलाफ BNS के तहत केस दर्ज

चक्का जाम के दौरान सड़क बाधा में फंसे भूपति कुशवाहा नामक एक व्यक्ति ने नागौद थाने में चक्का जाम करने वाले किसानों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने करीब 150 किसानों के खिलाफ चक्का जाम करने के आरोप में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि "किसान हमारे देश के हित में काम करते हैं. खाद की किल्लत को लेकर गुरुवार को इनके द्वारा अपनी मांग रखी गई, लेकिन मांग रखने का तरीका गलत था. किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग नागौद पन्ना-मार्ग को जाम कर दिया था. जिसके चलते नागौद थाने में करीब 150 किसानों पर चक्का जाम का मुकदमा BNS की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. मामले पर जांच जारी है."

For All Latest Updates

TAGGED:

SATNA FARMERS PROTESTSATNA UREA DAP CRISISFERTILIZER SHORTAGEFARMERS BLOCKED NATIONAL HIGHWAYSATNA FERTILIZER CRISIS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.