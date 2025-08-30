सतना का अजीबोगरीब स्कूल! एक कमरे में 95 बच्चे, पहली से 5वीं कक्षा की पढ़ाई एक साथ

सतना : मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भगवान भरोसे है. कहीं जर्जर भवनों में स्कूल चल रहे हैं तो कहीं पेड़ के नीचे. सतना जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जो बिल्डिंग के अभाव से जूझ रहे हैं. आइए आपको लेकर चलते हैं सतना जिले के उचेहरा विकासखंड के डुडहा के प्राइमरी स्कूल में. यहां एक ही कमरे में कक्षा पहली से 5वीं तक की क्लास एक साथ लग रही है. कुल मिलाकर 95 बच्चे हैं. एक कमरे में एक टीचर एक कोने से पढाई करवाता है तो दूसरा टीचर दूसरे कोने में खड़े होकर.
एक कमरे में एक साथ 5 विषयों की पढ़ाई कराते हैं टीचर
इस स्कूल में क्लास लगने का नजारा भी गजब दिखता है. हालत यह है कि क्लास में एक तरफ बोर्ड पर टीचर पहली कक्षा के बच्चों को एबीसीडी पढ़ाते हैं तो वहीं सामने दूसरी क्लास के बच्चों को दूसरा टीचर बोर्ड पर गणित पढ़ाते हैं. इस दौरान अन्य क्लास के बच्चों को भी टीचर की तरफ से कुछ लिखने और पढ़ने को दे दिया जाता है. पूरे स्कूल टाइम में क्लास लगने का ऐसा ही क्रम चलता रहता है. एक कमरे में सभी कक्षाएं लगने से शोर इतना होता है कि बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, टीचर की आवाज उन तक किस अंदाज में पहुंचती होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.
क्लास में चारों तरफ से शोरशराबा
अजीबोगरीब दृश्य कुछ इस प्रकार बनते हैं कि एक तरफ अंग्रेजी के शिक्षक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ ब्लैक बोर्ड में गणित के शिक्षक 4+4=8 लिखते हैं. इसके बाद अगले पीरियड में भी यही हाल होता है. जहां एक तरफ हिंदी के शिक्षक बच्चों को कविता एवं कहानी पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ अन्य विषय की शिक्षक बच्चों को पढ़ाई करते हैं. बच्चों का कहना है कि क्लास में चारों तरफ से अलग-अलग प्रकार की आवाजे आती हैं ऐसे में ना तो हम हिंदी पढ़ पा रहे हैं, ना ही अंग्रेजी और ना ही गणित.
शिक्षा अधिकारी बोले- स्कूल भवनों के लिए प्रपोजल भेजे हैं
बता दें कि उचेहरा विकासखंड के डुडहा के इस प्राइमरी स्कूल में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं. इनके पैरेंट्स के पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं है. ये हाल केवल डुडहा के प्राइमरी स्कूल का नहीं है. सतना जिले में अधिकांश विद्यालय भवनविहीन हैं. करीब 200 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं.
इस मामले में शिक्षा विभाग के जिला परियोजना समन्वय विष्णु त्रिपाठी का कहना है "हम इसकी तहकीकात करेंगे. इसमें सुविधाओं के लिए जल्द प्रयास करेंगे. अगर हम सतना और मैहर दोनों जिलों की बात करें तो करीब 95 विद्यालय भवनविहीन हैं तो वहीं 237 ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हालत में है. हमने इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र को पत्राचार भी किया है. जैसे-जैसे शासन स्तर पर हमें फंड प्राप्त होगा, वैसे ही हम भवन निर्माण कराएंगे.ठ
राज्य शिक्षा केंद्र की रिपोर्ट में भी स्कूलों की बदहाली
गौरतलब है कि राज्य शिक्षा केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 92,032 सरकारी स्कूल चल रहे हैं. इनमें से करीब साढ़े 5 हजार स्कूलों के भवन बेहद खस्ता हालत में हैं. इसके अलावा 80 हजार स्कूलों में पर्याप्त कमरों की कमी है. इसके साथ ही जो स्कूल संचालित हैं उनमें बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. 15 हजार से ज्यादा स्कूलों में अब तक बिजली की सुविधा नहीं है.
वहीं, करीब 67 हजार स्कूलों में फर्नीचर का अभाव है. 2,787 स्कूलों में बालिका शौचालय ही नहीं है. 9,833 स्कूलों में बच्चियों के लिए शौचालय नहीं हैं. यही हाल खेल मैदानों का है. करीब 5 हजार स्कूलों में खेल मैदान नहीं हैं.