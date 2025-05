ETV Bharat / state

सतना में BSP नेता की पीट-पीटकर हत्या, मर्डर की वजह सियासी या रंजिश? - SATNA BSP LEADER MURDER

सतना में हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 5, 2025 at 3:37 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 3:50 PM IST 2 Min Read

सतना: सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आने वाले महादेवा इलाके में रविवार रात सनसनीखेज वारदात हुई. बसपा के नेता शुभम साहू की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. शुभम साहू ने 2 दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली थी. इससे पहले वह कांग्रेस में थे. रविवार को वह भोपाल से सतना लौटे थे. हत्या की इस खबर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई. पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हत्या का कारण अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है. देर रात साढ़े 12 बजे लाठी-डंडो से हमला बसपा नेता शुभम साहू यूथ कांग्रेस में महामंत्री और एनएसयूआई में सचिव पद पर रह चुके थे. रविवार रात करीब 12:30 बजे 3 हमलावरों ने उन पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया. बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर ये हमला किया गया. गंभीर रूप से घायल शुभम को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां से रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया. रीवा में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शुभम का अपने ही मोहल्ले के कुछ लोगों से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था.

