सतना: शहर के एक होटल में उस समय हड़कंप मच गया, जब पता चला कि यहां रुके कानपुर के एक युवक ने अपनी जान दे दी. पुलिस ने युवक का शव होटल के एक कमरे से बरामद किया. उसके पास से एक पत्र भी पुलिस को मिला है. पुलिस ने होटल संचालक से मृतक का पूरा ब्यौरा लिया. साथ ही पत्र के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. मृतक ने पत्र में कानपुर में अपने भाई व बहन की हत्या का जुर्म स्वीकाार किया है.

मृतक के पास से पत्र बरामद, इसमें डबल मर्डर का जिक्र

ये घटना सतना के कोलगवा पुलिस थाना क्षेत्र में सेमरिया चौराहे पर स्थित होटल की है. मृतक की पहचान कानपुर निवासी आकाश विश्वकर्मा (30) के रूप में हुई. मृतक ने एक पत्र होटल के कमरे में छोड़ा. इसमें लिखा है "कानपुर में भाई-बहन द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था." उसने उन दोनों की हत्या करने की बात कबूल की. आगे लिखा है "अब उसकी जीने की कोई इच्छा नहीं है." होटल प्रबंधन के अनुसार "आकाश 9 अगस्त को होटल में रुकने के लिए आया था. वह रूम नंबर 27 में वह रुका था."

सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान (ETV BHARAT)

सतना पुलिस ने कानपुर पुलिस को किया सूचित

मंगलवार को रूम का दरवाजा नहीं खुलने पर होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ. होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी. कोलगवा थाना प्रभारी सहित पुलिस बल होटल पहुंचा और दरवाजा तोड़कर देखातो युवक बॉडी पड़ी हुई थी. अब युवक द्वारा छोड़े गए पत्र के आधार पर पुलिस जांचकर रही है. साथ ही कानपुर पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया. सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने इस मामले में बताया "युवक के खिलाफ कानपुर में डबल मर्डर का केस दर्ज है. कानपुर पुलिस को सूचित कर दिया गया है.