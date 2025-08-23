सतना : उचेहरा के पास परसमनियां के राजा बाबा वाटर फॉल में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां पिकनिक मनाने गए दो युवक वाटर फॉल में गिर गए. रेस्क्यू टीमों ने दोनों युवकों के शव बरामद किए. पुलिस ने पिकनिक मनाने साथ गए अन्य दोस्तों के बयान लिए हैं. उन्होंने बताया कि मस्ती करने के दौरान दोनों अचानक झरने में लापता हो गए. जब नहीं दिखे तो हम लोगों ने शोर मचाया.

साथियों को डूबता देख चिल्लाने लगे युवक

पुलिस के अनसार राजा बाबा वॉटर फॉल में शुक्रवार देर शाम पिकनिक मनाने के लिए करीब 12 युवक पहुंचे. ये आपस में अच्छे दोस्त हैं. पानी में अठखेलियां करने के दौरान अचानक दो दोस्त गायब हो गए. साथ गए लोगों ने जब दोनों को नहीं देखा तो आसपास पानी में देखा लेकिन उनका पता नहीं चला. तभी दोस्तों ने देखा कि दोनों वाटर फॉल में डूब रहे हैं. इसके बाद साथी युवकों ने शोर मचाना शुरू किया.

मस्ती करने वाटर फॉल में उतरे 12 दोस्त, 2 डूब गए (ETV BHARAT)

गोताखोरों ने वाटर फॉल से निकाले दोनों शव

युवकों के डूबने की सूचना पुलिस को दी गई. उचेहरा पुलिस सूचना पाते ही बचाव दल के साथ मौके पर पहुंची. रात होने के कारण रेस्क्यू नहीं हो सका. शनिवार फिर से पुलिस ने गोताखोरों की मदद से अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव गोताखोरों ने बरामद कर लिए. बताया जाता है कि सारे दोस्त बाइक से पिकनिक मनाने गए थे. कुछ युवक वन विभाग के बैरीकेड्स पार कर झरने में नहाने उतरे. इसी दौरान दो युवक गहरे पानी में डूब गए.

साथियों ने बचाने की कोशिश की, नाकाम रहे

बाकी साथियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाए. दोनों युवक गहरे पानी में डूब चुके थे. दोनों युवकों की पहचान बालकृष्ण कुशवाहा और आयुष कुशवाहा के रूप में हुई. शनिवार सुबह एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान युवकों के शव बरामद कर लिए.