ETV Bharat / state

मस्ती करने वाटर फॉल में उतरे 12 दोस्त, पलक झपकते डूबे 2 युवक - SATNA 2 YOUTH DROWN DEATH

सतना जिले के राजा बाबा वाटर फॉल में वन विभाग के बैरिकेड्स पार कर पानी में मस्ती करने उतरे युवकों के साथ बड़ा हादसा.

Satna 2 youth drown death
वाटर फॉल में डूबने से दो दोस्तों की मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read

सतना : उचेहरा के पास परसमनियां के राजा बाबा वाटर फॉल में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां पिकनिक मनाने गए दो युवक वाटर फॉल में गिर गए. रेस्क्यू टीमों ने दोनों युवकों के शव बरामद किए. पुलिस ने पिकनिक मनाने साथ गए अन्य दोस्तों के बयान लिए हैं. उन्होंने बताया कि मस्ती करने के दौरान दोनों अचानक झरने में लापता हो गए. जब नहीं दिखे तो हम लोगों ने शोर मचाया.

साथियों को डूबता देख चिल्लाने लगे युवक

पुलिस के अनसार राजा बाबा वॉटर फॉल में शुक्रवार देर शाम पिकनिक मनाने के लिए करीब 12 युवक पहुंचे. ये आपस में अच्छे दोस्त हैं. पानी में अठखेलियां करने के दौरान अचानक दो दोस्त गायब हो गए. साथ गए लोगों ने जब दोनों को नहीं देखा तो आसपास पानी में देखा लेकिन उनका पता नहीं चला. तभी दोस्तों ने देखा कि दोनों वाटर फॉल में डूब रहे हैं. इसके बाद साथी युवकों ने शोर मचाना शुरू किया.

मस्ती करने वाटर फॉल में उतरे 12 दोस्त, 2 डूब गए (ETV BHARAT)

गोताखोरों ने वाटर फॉल से निकाले दोनों शव

युवकों के डूबने की सूचना पुलिस को दी गई. उचेहरा पुलिस सूचना पाते ही बचाव दल के साथ मौके पर पहुंची. रात होने के कारण रेस्क्यू नहीं हो सका. शनिवार फिर से पुलिस ने गोताखोरों की मदद से अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव गोताखोरों ने बरामद कर लिए. बताया जाता है कि सारे दोस्त बाइक से पिकनिक मनाने गए थे. कुछ युवक वन विभाग के बैरीकेड्स पार कर झरने में नहाने उतरे. इसी दौरान दो युवक गहरे पानी में डूब गए.

साथियों ने बचाने की कोशिश की, नाकाम रहे

बाकी साथियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाए. दोनों युवक गहरे पानी में डूब चुके थे. दोनों युवकों की पहचान बालकृष्ण कुशवाहा और आयुष कुशवाहा के रूप में हुई. शनिवार सुबह एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान युवकों के शव बरामद कर लिए.

सतना : उचेहरा के पास परसमनियां के राजा बाबा वाटर फॉल में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां पिकनिक मनाने गए दो युवक वाटर फॉल में गिर गए. रेस्क्यू टीमों ने दोनों युवकों के शव बरामद किए. पुलिस ने पिकनिक मनाने साथ गए अन्य दोस्तों के बयान लिए हैं. उन्होंने बताया कि मस्ती करने के दौरान दोनों अचानक झरने में लापता हो गए. जब नहीं दिखे तो हम लोगों ने शोर मचाया.

साथियों को डूबता देख चिल्लाने लगे युवक

पुलिस के अनसार राजा बाबा वॉटर फॉल में शुक्रवार देर शाम पिकनिक मनाने के लिए करीब 12 युवक पहुंचे. ये आपस में अच्छे दोस्त हैं. पानी में अठखेलियां करने के दौरान अचानक दो दोस्त गायब हो गए. साथ गए लोगों ने जब दोनों को नहीं देखा तो आसपास पानी में देखा लेकिन उनका पता नहीं चला. तभी दोस्तों ने देखा कि दोनों वाटर फॉल में डूब रहे हैं. इसके बाद साथी युवकों ने शोर मचाना शुरू किया.

मस्ती करने वाटर फॉल में उतरे 12 दोस्त, 2 डूब गए (ETV BHARAT)

गोताखोरों ने वाटर फॉल से निकाले दोनों शव

युवकों के डूबने की सूचना पुलिस को दी गई. उचेहरा पुलिस सूचना पाते ही बचाव दल के साथ मौके पर पहुंची. रात होने के कारण रेस्क्यू नहीं हो सका. शनिवार फिर से पुलिस ने गोताखोरों की मदद से अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव गोताखोरों ने बरामद कर लिए. बताया जाता है कि सारे दोस्त बाइक से पिकनिक मनाने गए थे. कुछ युवक वन विभाग के बैरीकेड्स पार कर झरने में नहाने उतरे. इसी दौरान दो युवक गहरे पानी में डूब गए.

साथियों ने बचाने की कोशिश की, नाकाम रहे

बाकी साथियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाए. दोनों युवक गहरे पानी में डूब चुके थे. दोनों युवकों की पहचान बालकृष्ण कुशवाहा और आयुष कुशवाहा के रूप में हुई. शनिवार सुबह एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान युवकों के शव बरामद कर लिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJA BABA WATER FALL ACCIDENTSATNA WATER FALL RESCUEYOUTH PICNIC AT WATER FALLSATNA NEWSSATNA 2 YOUTH DROWN DEATH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थानेदार का इस्तीफा, शनि दरबार में जान बख्श पत्नी संग रहने की कामना

भिंड का शिखर कैनो वर्ल्ड चैंपियनशिप में परचम लहराने को तैयार, बीहड़ से विदेश की छलांग

दुश्मन को दहला देने वाले रशियन टैंक मध्य प्रदेश में होंगे रिपेयर, वॉर टैंक रिपेयरिंग हब की जल्द शुरुआत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला, बालिग को शादीशुदा व्यक्ति के साथ रहने से नहीं रोका जा सकता

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.