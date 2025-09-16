ETV Bharat / state

सियासी हमले के केस में अदालत पहुंचे सतीश पूनिया, कांग्रेस पर साधा निशाना

अदालत पहुंचे पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: राजस्थान की राजनीति में सियासी टकराव का पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. हरियाणा भाजपा प्रभारी और राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मंगलवार को तालेड़ा न्यायालय में पेश हुए. यह पेशी वर्ष 2022 में हुए उस बहुचर्चित मामले से जुड़ी थी, जिसमें तालेड़ा थाना क्षेत्र के बल्लोप में कांग्रेस नेताओं पर पूनिया पर हमला करने का आरोप लगा था. न्यायालय में इस दौरान पूनिया के साथ उनके गनमैन रामरतन कड़वा और निजी सहायक दीप सामोता गवाह के रूप में मौजूद रहे, जिनके बयान दर्ज किए गए. पूनिया की ओर से एडवोकेट अनिल जैन, नंद सिंह सोलंकी, महावीर बैरागी और पंकज पांचाल ने वकालतनामा पेश किया. अदालत परिसर में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इसे सियासी रंग दे दिया. कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप : एडवोकेट अनिल जैन ने बताया कि फरवरी 2022 में जब डॉ. सतीश पूनिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष थे, तब वे कोटा से जयपुर लौट रहे थे. इसी दौरान तालेड़ा थाना क्षेत्र के बल्लोप में कांग्रेस नेताओं राजेंद्र सांखला, आशु मीणा और इंद्रराज मीणा सहित अन्य ने उनके काफिले पर हमला कर दिया.