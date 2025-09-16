सियासी हमले के केस में अदालत पहुंचे सतीश पूनिया, कांग्रेस पर साधा निशाना
अदालत पहुंचे पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया. कांग्रेस पर साधा निशाना. प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर किया पौधारोपण...
Published : September 16, 2025 at 4:38 PM IST
बूंदी: राजस्थान की राजनीति में सियासी टकराव का पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. हरियाणा भाजपा प्रभारी और राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मंगलवार को तालेड़ा न्यायालय में पेश हुए. यह पेशी वर्ष 2022 में हुए उस बहुचर्चित मामले से जुड़ी थी, जिसमें तालेड़ा थाना क्षेत्र के बल्लोप में कांग्रेस नेताओं पर पूनिया पर हमला करने का आरोप लगा था.
न्यायालय में इस दौरान पूनिया के साथ उनके गनमैन रामरतन कड़वा और निजी सहायक दीप सामोता गवाह के रूप में मौजूद रहे, जिनके बयान दर्ज किए गए. पूनिया की ओर से एडवोकेट अनिल जैन, नंद सिंह सोलंकी, महावीर बैरागी और पंकज पांचाल ने वकालतनामा पेश किया. अदालत परिसर में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इसे सियासी रंग दे दिया.
कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप : एडवोकेट अनिल जैन ने बताया कि फरवरी 2022 में जब डॉ. सतीश पूनिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष थे, तब वे कोटा से जयपुर लौट रहे थे. इसी दौरान तालेड़ा थाना क्षेत्र के बल्लोप में कांग्रेस नेताओं राजेंद्र सांखला, आशु मीणा और इंद्रराज मीणा सहित अन्य ने उनके काफिले पर हमला कर दिया.
पढ़ें : पूनिया बोले- कांग्रेस ब्रह्मांड की रजिस्टर्ड चोर पार्टी, गहलोत थोड़ा भजन करें और लंबा जीवन जीएं
इस घटना ने उस समय राजस्थान की राजनीति को हिला दिया था और भाजपा ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया था. घटना के बाद भाजपा से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने तालेड़ा थाने के बाहर पड़ाव डाल दिया था. उसके बाद मामला तालेड़ा थाने में दर्ज हुआ और अब इसकी सुनवाई अदालत में चल रही है.
भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह, कांग्रेस पर सीधा वार : न्यायालय में पेशी के बाद पूनिया ने तालेड़ा कस्बे में कार्यकर्ताओं से संवाद किया. भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और वरिष्ठ नेता अनिल जैन की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में पूनिया ने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास कर रही है. कांग्रेस जनता को गुमराह करने में असफल हो रही है और धीरे-धीरे राजस्थान से उसका सफाया तय है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान किया.
मोदी के जन्मदिन पर पौधारोपण, दिया पर्यावरण का संदेश : अपने तालेड़ा प्रवास के दौरान पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तहसील परिसर में पौधारोपण किया. इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. पूनिया ने कहा कि पौधारोपण जीवन का आधार है और मोदीजी का जन्मदिवस समाजहित कार्यों को समर्पित होना चाहिए.