नई जिम्मेदारी पर पूनिया बोले- संयम राजनीति का पहला अस्त्र है, 'पर्ची सरकार' पर कही बड़ी बात

बीकानेर: भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने राजस्थान की राजनीति में नई भूमिका के सवाल पर कहा कि हम राजनीतिक लोग हैं. इसलिए ऐसी चर्चा होती है, लेकिन चलना इंसान की फितरत होती है और चाहे वह कोई भी हो, निरंतर चलते रहना चाहिए. हम जैसे कार्यकर्ता, जिनके लिए संगठन और जनहित जरूरी है, उनको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए.

अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ पर जो मिला वह सही, जो नहीं मिला वह भी सही. बीकानेर के दौरे पर आई सतीश पूनिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि संयम राजनीति का पहला अस्त्र है. ईमानदार रहना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि नए कार्यकर्ताओं को हम लोगों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार भाषण सुनना पड़ता है, कई बार देना पड़ता है. कई बार नीचे बैठना पड़ता है तो कई बार मंच पर बैठना पड़ता है. उन्होंने कहा कि बाकी सब ईश्वर तय करता है. भाग्य तय करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी और क्या मिलेगा, लेकिन हमारी मेहनत और परिश्रम में कमी नहीं रहनी चाहिए.

ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत, सुनिए पूनिया ने क्या कहा... (ETV Bharat Bikaner)

प्रदेश सरकार का किया बचाव : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस की ओर से लगातार भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार कहने के जवाब में पूनिया ने कहा कि उन लोगों ने कौन से तीर मार लिए थे. अशोक गहलोत तीन बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आज तक नदी का पानी बीकानेर नहीं ला पाए.. उन्होंने कहा कि पिछली दो साल में सरकार ने बेहतर काम किया है और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. कानून-व्यवस्था और दूसरे मुद्दों पर भी अच्छा काम हुआ है.