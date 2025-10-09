ETV Bharat / state

नई जिम्मेदारी पर पूनिया बोले- संयम राजनीति का पहला अस्त्र है, 'पर्ची सरकार' पर कही बड़ी बात

हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया गुरुवार को बीकानेर पहुंचे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निधन पर शोक व्यक्त किया.

BJP Satish Poonia
भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने राजस्थान की राजनीति में नई भूमिका के सवाल पर कहा कि हम राजनीतिक लोग हैं. इसलिए ऐसी चर्चा होती है, लेकिन चलना इंसान की फितरत होती है और चाहे वह कोई भी हो, निरंतर चलते रहना चाहिए. हम जैसे कार्यकर्ता, जिनके लिए संगठन और जनहित जरूरी है, उनको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए.

अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ पर जो मिला वह सही, जो नहीं मिला वह भी सही. बीकानेर के दौरे पर आई सतीश पूनिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि संयम राजनीति का पहला अस्त्र है. ईमानदार रहना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि नए कार्यकर्ताओं को हम लोगों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार भाषण सुनना पड़ता है, कई बार देना पड़ता है. कई बार नीचे बैठना पड़ता है तो कई बार मंच पर बैठना पड़ता है. उन्होंने कहा कि बाकी सब ईश्वर तय करता है. भाग्य तय करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी और क्या मिलेगा, लेकिन हमारी मेहनत और परिश्रम में कमी नहीं रहनी चाहिए.

ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत, सुनिए पूनिया ने क्या कहा... (ETV Bharat Bikaner)

प्रदेश सरकार का किया बचाव : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस की ओर से लगातार भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार कहने के जवाब में पूनिया ने कहा कि उन लोगों ने कौन से तीर मार लिए थे. अशोक गहलोत तीन बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आज तक नदी का पानी बीकानेर नहीं ला पाए.. उन्होंने कहा कि पिछली दो साल में सरकार ने बेहतर काम किया है और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. कानून-व्यवस्था और दूसरे मुद्दों पर भी अच्छा काम हुआ है.

पढ़ें : गहलोत पर पूनिया का पलटवार, कहा- वे राजनीतिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे, कोचिंग की जरूरत

हर काम मोदी ही कर रहे : कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की विपदा आई हो या 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसा कदम हो. बैंक खाता खुलवाना हो या उज्ज्वला योजना हो, सब काम मोदी ही कर रहे हैं. कांग्रेस के लोगों ने आजादी के बाद इतने साल तक राज किया, लेकिन क्या किया. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की बात करूंगा तो आजादी से लेकर अब तक केवल वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने की है और समाज को जाति-पंथ में बांटने का काम किया है.

पढ़ें : कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार

डूडी के परिजनों से की मुलाकात : इस दौरान सतीश पूनिया ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान पूनिया ने डूडी की पत्नी, नोखा विधायक सुशीला डूडी, डूडी के पुत्र अजय डूडी और भतीजे अतुल डूडी से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया. पूनिया ने कहा कि मेरा लंबे अरसे से रामेश्वर डूडी से परिचय था. उनके निधन से राजस्थान को काफी नुकसान हुआ है और समाज को भी काफी नुकसान हुआ है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN BHAJANLAL GOVERNMENTSATISH POONIA NEW RESPONSIBILITYहरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारीPOONIA TARGETS GOVIND DOTASRASATISH POONIA EXCLUSIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कंफर्म ट्रेन टिकट की ट्रैवल डेट बदल सकेंगे यात्री, IRCTC लेकर आएगा नया सिस्टम, जानें कैसे करेगा काम?

यहां जान लें किस तारीख को दीपावली मनाना है शुभ, विद्वानों ने दूर किया भ्रम

सुंदर जैन के शंख की गूंज बनी पहचान, सेहत से साधना तक मिलती नई शक्ति

पीएम मोदी ने किया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, जानें इसकी खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.