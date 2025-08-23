वाराणसी : बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार शाम सुरक्षा जांच के दौरान एक विदेशी यात्री के पास से सेटेलाइट फोन बरामद होने से हड़कंप मच गया. सीआईएसएफ जवानों ने इटली के नागरिक ट्रॉम्बेटा एलेसेंड्रो के सामान की स्कैनिंग के दौरान यह प्रतिबंधित डिवाइस पाया. यात्री से पूछताछ जारी है.

जानकारी के मुताबिक, एलेसेंड्रो इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई 6597 से शाम 6:45 बजे बेंगलुरु जा रहा था. उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा भी बेंगलुरु जाने वाला था. पूछताछ में उसने सेटेलाइट फोन अपने पास होने की बात स्वीकार की. पूछताछ में उसने बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारत में सेटेलाइट फोन प्रतिबंधित है. वहीं सीआईएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि भारत में दूरसंचार विभाग की अनुमति के बिना सेटेलाइट फोन का उपयोग प्रतिबंधित है और इसे केवल आपातकाल या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है.





प्रारंभिक जांच के बाद यात्री को फूलपुर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. बताया गया कि वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन सेटेलाइट फोन मिलने के बाद उसे रोक लिया गया, जबकि पत्नी और बेटा बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए, सभी लोग वाराणसी से बेंगलुरु होते हुए कोच्चि जाने वाले थे.





फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसी यह पता करने का प्रयास कर रही हैं कि भारत में सेटेलाइट फोन का कब-कब इस्तेमाल किया गया है या फिर सेटेलाइट फोन से उसने किसी से संपर्क नहीं किया है. इसके अलावा एंबेसी से भी संपर्क किया जाएगा जिसके बाद यात्री से संबंधित निर्णय लिया जाएगा.





फूलपुर थाना प्रभारी प्रवीण सिंह का कहना है कि इंडिया में सेटेलाइट फोन की अनुमति नहीं है, इसलिए एजेंसियों ने जांच के बाद विदेशी नागरिक को पुलिस हिरासत में दिया है. हम यह चेक कर रहे हैं कि फोन का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ है और कहीं गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं किया गया है. विदेशी नागरिक को इस बात की जानकारी में नहीं थी कि इंडिया में सेटेलाइट फोन इस्तेमाल नहीं किया जाता है. यह भी जानबूझकर नहीं लेकर आए हैं, फिलहाल पूछताछ जारी है.

