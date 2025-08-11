ETV Bharat / state

चलती ट्रेन में शुरू हुई प्रसव पीड़ा, प्लेटफॉर्म पर गूंजी किलकारी, रेलवे ने दिखाई मुस्तैदी - SASARAM STATION BIRTH NEWBORN

आनंद विहार-पुरी एक्सप्रेस में गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई और सासाराम आते-आते स्टेशन पर ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया-

सासाराम स्टेशन पर बच्चे का जन्म
ETV Bharat Bihar Team

August 11, 2025

रोहतास : डीडीयू-गया रेलखंड के सासाराम रेलवे स्टेशन पर आज एक एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही गर्भवती महिला यात्री को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. जिसके बाद महिला ने प्लेटफार्म पर ही बच्चे को जन्म दे दिया. आनन-फानन में रेलवे प्रशासन पहुंचा और जच्चा-बच्चा को सदर अस्पताल भिजवाया.

ट्रेन में ही शुरू हुई प्रसव पीड़ा : जानकारी के अनुसार आनंद विहार-पुरी वीकली एक्सप्रेस (18428) के कोच संख्या S-6 में कानपुर से गया के लिए यात्रा कर रही महिला को ट्रेन में ही प्रसव पीड़ा शुरू हुई. आधी से ज्यादा डिलीवरी ट्रेन के अंदर ही हो गई. सूचना मिलने पर सासाराम स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही महिला को बच्चों के साथ उतारा गया.

सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्रसव

स्टेशन पर गूंजी बच्चे की किलकारी : अस्पताल पहुंचने से पहले ही सासाराम रेलवे स्टेशन पर महिला ने पुत्र को जन्म दे दिया. बच्चे की किलकारी से स्टेशन गूंज उठा. घटना की जानकारी मिलने पर स्टेशन पर पहले से ही एंबुलेंस और स्वास्थ्यकर्मियों को तैनात कर दिया गया था. जैसे ही ट्रेन रुकी, महिला को उतारा गया, लेकिन तब तक प्रसव शुरू हो गया था.

महिला कर्मियों ने निभाई अहम भूमिका : रेलवे स्टेशन पर कार्यरत महिला सफाईकर्मी और अन्य महिला कर्मचारियों ने प्रसव में सक्रिय भूमिका निभाई. सासाराम आरपीएफ निरीक्षक संजीव कुमार ने निजी स्वास्थ्यकर्मियों को भी बुला लिया और महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया. बाद में महिला को सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

कासगंज की रहने वाली है महिला : नीलू कुमारी उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की रहने वाली हैं और रवि कुमार की पत्नी हैं. वह कानपुर से अपने पिता पप्पू दास के साथ जहानाबाद जा रही थीं. पप्पू दास ने बताया कि वे अपनी बेटी को ससुराल से मायके ला रहे थे, तभी मुगलसराय के बाद ट्रेन में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों की स्थिति ठीक है.

त्वरित कार्रवाई से बची महिला की जान : सूचना पर महिला स्टाफ किरण कुमारी, अन्य सफाई महिला कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ नूतन कुमारी और ड्यूटी पर मौजूद अन्य कर्मियों ने मिलकर प्लेटफार्म पर ही सुरक्षित प्रसव कराया. इसके बाद एंबुलेंस से जच्चा-बच्चा को सदर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं.

TAGGED:

