ETV Bharat / state

धान को कीटों से बचाने के लिए करें इन चीजों का स्प्रे, गेहूं से पहले कर सकते हैं इस फसल की बीजाई

किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है. किसान एडवाइजरी में दी गई जानकारी का लाभ उठाकर उत्तम फसल ले सकते हैं.

किसानों के लिए एडवाइजरी
किसानों के लिए एडवाइजरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 11:59 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: खाद्यान-दलहन- तिलहन-चारा व सब्जी उत्पादन को लेकर चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रसार शिक्षा निदेशालय की तरफ से बताई गई वैज्ञानिक विधियां अपनाकर किसान लाभान्वित हो सकते है. इसको लेकर कृषि विश्वविद्यालय ने सितंबर माह के दूसरे पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि कार्यों को लेकर मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित एडवाइजरी जारी की है.

डॉ मित्तल ने बताया कि धान में नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में बाली बनने की प्रारंभिक अवस्था में 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें. टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक पानी नहीं होना चाहिए. वहीं तिल की पत्तियां जब पीली होकर गिरने लगे और फलियों का रंग हल्का पीला होना शुरू हो जाए, तब समझना चाहिए कि फसल कटाई के लिए तैयार है. देरी से कटाई करने पर फलियों के चटकने का खतरा रहता है और नुकसान हो सकता है. इस समय चारे की फसल के रूप बरसीम की बिजाई का उपयुक्त समय है.

धान में तना छेदक कीट के आक्रमण से पौधे का मुख्य तना सूख जाता है
धान में तना छेदक कीट के आक्रमण से पौधे का मुख्य तना सूख जाता है (FILE PHOTO)

धान में विभिन्न कीटो से ऐसे होगी रोकथाम

प्रधान वैज्ञानिक डॉ मित्तल ने बताया कि 'धान में तना छेदक कीट के आक्रमण की स्थिति में पौधे का मुख्य तना सूख जाता है. सफेद बालियां बनती है. नियंत्रण के लिए नोवाल्यूरॉन 5.25 प्रतिशत, इमामेकटीन बैनजोएट 0.9 प्रतिशत की 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें. 5 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर लेम्डा साइहैलोथ्रिन 0.8 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें. इसके अलावा धान की फसल में पत्ता-लपेट कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त पत्तों को काट दें और खेत व मेढ़ों से घास आदि निकाल दें. कीट का प्रकोप होने पर क्लोरपाईरीफॉस 20 ई.सी., 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें. वहीं धान में हिस्पा कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपाईरीफॉस 20 ई.सी., 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें.'

किसानों के लिए एडवाइजरी जारी
किसानों के लिए एडवाइजरी जारी (FILE PHOTO)

गेहूं से पहले मिलेगी एक अतिरिक्त फसल

एडवाइजरी के मुताबिक मक्का की कटाई तब करें जब भुट्टों के ऊपर की पत्तियां सूखने लगे और दाना सख्त हो जाए. मक्का की समय पर कटाई करने के तुरंत बाद तोरियों की फसल की बिजाई की जा सकती है और किसान गेहूं से पहले एक अतिरिक्त फसल के द्वारा कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं. इसके अलावा सोयाबीन व सूरजमुखी की फसल में वर्षा न होने की स्थिति में फूल व फली बनते समय आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें.

सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों के लिए सलाह

प्रधान वैज्ञानिक डॉ मित्तल ने बताया कि प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्रों में फूलगोभी की मध्यम किस्में जैसे पालम उपहार, इम्प्रूवड़ जापानीज़ व मेघा की तैयार पौध की रोपाई करें. खेत की अंतिम जुताई एवं रोपाई से पूर्व 250 क्विंटल गोबर खाद के अतिरिक्त 235 किलोग्राम इफको (12:32:16) मिश्रण खाद, 54 किलोग्राम म्यूरेट-ऑफ-पोटाश और 105 किलोग्राम यूरिया प्रति हैक्टेयर खेत में डालें.

भुट्टे की पत्तियां सूखने पर करें मक्की की कटाई
भुट्टे की पत्तियां सूखने पर करें मक्की की कटाई (FILE PHOTO)

विभिन्न तरह की गोभी के लिए अपनाए ये किस्में

डॉ मित्तल ने बताया कि 'निचले पर्वतीय क्षेत्रों में किसान भाई फूलगोभी की पिछेती किस्म जैसे पूसा स्नोवॉल-16, के-1, के.टी.-25, पूसा सुभ्रा और संकर किस्म श्वेता, माधुरी, महारानी, लक्की, व्हाईट गोल्ड इत्यादि और बंदगोभी की किस्म जैसे प्राईड आफ इंडिया, गोल्डन एकड़, पूसा मुक्ता और संकर वरूण, बहार इत्यादि, गांठ गोभी की किस्म ब्हाईट वियाना, पालम टैंडरनॉब, परपल वियना, ब्रॉकली की किस्म जैसे पालम समृधि, पालम हरीतिका, पालम कंचन व पालम विचित्रा और चाईनीज बंदगोभी की किस्म पालमपुर ग्रीन की पौध की बिजाई कर सकते हैं.'

गोभी की पौध लगाते समय इन बातों का रखें ख्याल

एडवाइजरी के अनुसार गोभी की पौध उगाने के लिए तीन मीटर लंबी, एक मीटर चौड़ी, 10-15 सैंटीमीटर ऊंची क्यारी में 25-30 किलो ग्राम गोबर खाद, 200 ग्राम इफको (12:32:16), 20-25 ग्राम फफूंदनाशक इंडोफिल एम 45 और 10-15 ग्राम कीटनाशक जैसे थीमेट या फोलीडॉल धूल 5 सैंटीमीटर मिट्टी की ऊपरी सतह में मिलाने के उपरांत 5 सैंटीमीटर पंक्तियों की दूरी पर बीज की पतली लाइन में बिजाई करें.

सोयाबीन-सूरजमुखी में वर्षा न होने पर हल्की सिंचाई करें.
सोयाबीन-सूरजमुखी में वर्षा न होने पर हल्की सिंचाई करें. (FILE PHOTO)

पालक और मेथी की इन किस्मों को अपनाए, ऐसे करें बिजाई

निचले पर्वतीय क्षेत्रों में किसान पालक की किस्म जैसे पूसा हरित, पूसा भारती, मेथी की किस्म-आई.सी.-74, पालम सौम्या, पूसा कसूरी इत्यादि की बिजाई पंक्तियों में 25-30 सैंटीमीटर की दूरी पर करें. बिजाई के समय 100 क्विंटल गोबर खाद के अतिरिक्त 150 किलोग्राम (12:32:16) मिश्रण खाद और 15 किलोग्राम म्यूरेट-आफॅ-पोटाश प्रति हैक्टेयर खेतों में डालें.

मटर सहित इन सब्जियों के लिए भी उचित समय

डॉ मित्तल ने बताया कि 'प्रदेश के मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में मटर की अगेती किस्म पालम त्रिलोकी, अरकल, वी.एल.-7 और मटर अगेता की बिजाई 30 एवं 7.5 सैंटीमीटर की दूरी पर करें.0बिजाई के समय 200 क्विंटल गोबर की सड़ी-गली खाद के अतिरिक्त 185 किलोग्राम इफको (12:32:16) मिश्रण खाद और 50 किलोग्राम म्यूरेट-आफॅ-पोटाश प्रति हैक्टेयर खेत में डालें. इन्हीं क्षेत्रों में फूलगोभी की पिछेती किस्म, बंदगोभी, गांठ गोभी, मूली, शलगम, गाजर, पालक, मेथी की बिजाई का भी उचित समय चल रहा है.'

इन सब्जियों का ऐसे होगा संरक्षण

एडवाइजरी के मुताबिक बैंगन में तना एवं फल छेदक सुंडियों व करेला में हड्डा बीटल एवं पत्ते खाने वाली विभिन्न प्रकार की सुंडियों का प्रकोप होने पर साइपरमैथ्रिन 10 ईसी, 1.5
मिलीलीटर प्रति लीटर या इमामेक्टिन बेंजोइट 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव करें. गोभी वर्गीय सब्जियों के नर्सरी तैयार करते समय कमरतोड़ बीमारी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं. बीज अंकुरण के बाद ही पौध कमर से टूटकर जमीन पर गिर जाता है, लिहाजा बिजाई से पूर्व फार्मलीन 1लीटर को 10 लीटर पानी में घोलकर क्यारी की मिट्टी को शोधित करें. नर्सरी पौध में मैनकोजेब 2.5 ग्राम एवं कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर ड्रैचिंग करें. अपने क्षेत्रों की भौगोलिक, पर्यावरण परिस्थितियों के अनुसार अधिक एवं अतिविशिष्ट जानकारी के लिए नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि अधिकारी से सम्पर्क बनाए रखें.0अधिक जानकारी के लिए कृषि तकनीकी सूचना केंद्र एटिक 01894-230395/ 1800-180- 1551 से भी सम्पर्क किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब नहीं होगी आफत की बारिश, इन क्षेत्रों में कल से खिलेगी धूप

For All Latest Updates

TAGGED:

ADVISORY FOR PADDYHOW TO PROTECT PADDY CROPADVISORY FOR VEGETABLEADVISORY FOR FARMERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

3 हजार का सिलेंडर, 500 रुपये तेल की बोतल, हर चीज 3 गुणा महंगी, महंगाई की आग में झुलसा हिमाचल का ये गांव

1 लाख करोड़ होने वाला है कर्ज का पहाड़, आपदा से जूझ रहे हिमाचल में कहां से आएगा पुनर्निर्माण का पैसा

हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?

अक्ल बड़ी या भैंस? अल्लाह मेहरबान तो गधा क्यों हुआ पहलवान, जानें इन सवालों के सही जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.