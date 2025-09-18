धान को कीटों से बचाने के लिए करें इन चीजों का स्प्रे, गेहूं से पहले कर सकते हैं इस फसल की बीजाई

ETV Bharat / state

सिरमौर: खाद्यान-दलहन- तिलहन-चारा व सब्जी उत्पादन को लेकर चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रसार शिक्षा निदेशालय की तरफ से बताई गई वैज्ञानिक विधियां अपनाकर किसान लाभान्वित हो सकते है. इसको लेकर कृषि विश्वविद्यालय ने सितंबर माह के दूसरे पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि कार्यों को लेकर मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित एडवाइजरी जारी की है. डॉ मित्तल ने बताया कि धान में नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में बाली बनने की प्रारंभिक अवस्था में 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें. टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक पानी नहीं होना चाहिए. वहीं तिल की पत्तियां जब पीली होकर गिरने लगे और फलियों का रंग हल्का पीला होना शुरू हो जाए, तब समझना चाहिए कि फसल कटाई के लिए तैयार है. देरी से कटाई करने पर फलियों के चटकने का खतरा रहता है और नुकसान हो सकता है. इस समय चारे की फसल के रूप बरसीम की बिजाई का उपयुक्त समय है. धान में तना छेदक कीट के आक्रमण से पौधे का मुख्य तना सूख जाता है (FILE PHOTO) धान में विभिन्न कीटो से ऐसे होगी रोकथाम प्रधान वैज्ञानिक डॉ मित्तल ने बताया कि 'धान में तना छेदक कीट के आक्रमण की स्थिति में पौधे का मुख्य तना सूख जाता है. सफेद बालियां बनती है. नियंत्रण के लिए नोवाल्यूरॉन 5.25 प्रतिशत, इमामेकटीन बैनजोएट 0.9 प्रतिशत की 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें. 5 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर लेम्डा साइहैलोथ्रिन 0.8 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें. इसके अलावा धान की फसल में पत्ता-लपेट कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त पत्तों को काट दें और खेत व मेढ़ों से घास आदि निकाल दें. कीट का प्रकोप होने पर क्लोरपाईरीफॉस 20 ई.सी., 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें. वहीं धान में हिस्पा कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपाईरीफॉस 20 ई.सी., 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें.' किसानों के लिए एडवाइजरी जारी (FILE PHOTO) गेहूं से पहले मिलेगी एक अतिरिक्त फसल एडवाइजरी के मुताबिक मक्का की कटाई तब करें जब भुट्टों के ऊपर की पत्तियां सूखने लगे और दाना सख्त हो जाए. मक्का की समय पर कटाई करने के तुरंत बाद तोरियों की फसल की बिजाई की जा सकती है और किसान गेहूं से पहले एक अतिरिक्त फसल के द्वारा कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं. इसके अलावा सोयाबीन व सूरजमुखी की फसल में वर्षा न होने की स्थिति में फूल व फली बनते समय आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें. सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों के लिए सलाह