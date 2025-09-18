ETV Bharat / state

पितृ मोक्ष अमावस्या पर पितर कैसे होते हैं प्रसन्न, तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान का जानिए महत्व

पंडित सुनील दुबे ने बताया कि "पितृ मोक्ष अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान पुण्य किया जाता है. पितृ मोक्ष अमावस्या को सर्व मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है. यह दिन काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर आपने अभी तक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है या उनकी श्राद्ध की तिथि पता नहीं है तो आप इस दिन उनका श्राद्ध कर अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं. ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है. ये दिन पितरों की विदाई का दिन होता है."

छिंदवाड़ा: सनातन धर्म में पितृ मोक्ष अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं. ऐसा माना जाता है कि पितृ अमवस्या पर सभी पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जा सकता है. जिन लोगों को अपने परिजन की मृत्यु की तारीख यानि तिथि की जानकारी ना हो वह भी पितृ अमवस्या पर श्राद्ध और पिंडदान कर सकता है. इस साल 2025 में 21 सितंबर 2025 को पितृ मोक्ष अमावस्या है. कहते हैं कि पितृ मोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं.

पितृ मोक्ष अमावस्या पर तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान का होता है विशेष महत्व (ETV Bharat)

पितृ पक्ष में 4 चीजों का होता है विशेष महत्व

पंडित सुनील दुबे ने बताया कि "पितृ पक्ष के दौरान 4 चीजों का विशेष महत्व होता है. इसमें कुश, कश(कास) का फूल, जौ और काली तिल के साथ जल से तर्पण. पितृ पक्ष में तर्पण के दौरान कुश और कास के फूल का उपयोग काफी महत्वपूर्ण माना गया है. जिसके बिना तर्पण अधूरा रहता है. पितृ पक्ष के दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए. इस दौरान उड़द की दाल और चावल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है."

पितृ मोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध और पिंडदान का महत्व (ETV Bharat)

पितृ मोक्ष अमावस्या पर क्या करें?

पितृ पक्ष के दौरान सुबह उठकर नदी में स्नान कर अपने पूर्वजों को तर्पण किया जाता है. जिसमें जल के साथ कुश, काली तिल और जौ को अर्पित किया जाता है.

श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को मिलती है शांति (ETV Bharat)

पंडित सुनील दुबे ने बताया कि "पीपल के पेड़ के नीचे दूध, गंगाजल, काली तिल, सफेद फूल अर्पित करें और पितरों के लिए ओम पितृ भय नमः मंत्र का जाप करें. पितरों को अर्पित जाने किए जाने वाले भोजन को तुरई के पत्तों पर चढ़ाकर अर्पित किया जाता है. जिसमें आपके पितरों को जो चीज अधिक प्रिय रहती थी, वह विशेष रूप से बनाया जाता है, जैसे खीर, पुरी, उड़द दाल के बड़े और अन्य भोजन पदार्थ अर्पित किए जाते हैं. पितरों को अर्पित किए हुए भोजन को कौवा, चींटी, गाय और कुत्ता को खिला दिया जाता है. ऐसा माना जाता है कि पूर्वज अलग-अलग रूपों में आकर भोजन ग्रहण करते हैं."

ब्राह्मण भोजन और दान भी है जरूरी

पितृ पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान करने का भी विशेष महत्व होता है. ब्राह्मणजनों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं. ब्राह्मण जनों के आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि आती है. 15 दिनों का पितृपक्ष होता है, जो 15 दिन सर्व पितृ अमावस्या के रूप में संपन्न होता है. इस दिन पूर्वजों की शांति सुख और मोक्ष की प्रार्थना की जाती है, जिससे पूर्वज प्रसन्न होकर अपने परिवार जनों के सदस्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं.