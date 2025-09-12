सर्व पितृ अमावस्या पर है सूर्य ग्रहण, भारत में प्रभावी नहीं, कर सकते हैं पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म

ETV Bharat / state

सर्व पितृ अमावस्या पर है सूर्य ग्रहण ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 12, 2025 at 7:00 PM IST 3 Min Read

अजमेर: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को देव पितृ अमावस्या पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा. भारतीय समय से यह ग्रहण रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1 बजकर 12 मिनट तक मध्य और इसके बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव रात्रि 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा. सूर्य ग्रहण 4 घंटे 24 मिनट तक प्रभावी रहेगा. खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण भारत को प्रभावित नहीं करेगा. यहां यम नियम सूतक मान्य नहीं होंगे, यानी विदेशों में सूर्य ग्रहण रात्रि में होगा. ऐसे में भारत में सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने में कोई बाधा नहीं है. एक पखवाड़े में चन्द्र और सूर्य ग्रहण के साथ ही पितृ पक्ष की तिथियों का घटना नहीं है शुभ सूचक : पुष्कर में ज्योतिष पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि सूर्य ग्रहण का असर न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलनेसिया, दक्षिण पोलेसिया, पश्चिम अंटार्कटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण प्रभावी रहेगा. यहां सूर्य ग्रहण रात्रि को 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगा, जो बड़ा सूर्य ग्रहण है. विगत एक पखवाड़े में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के होने से देश और विदेश में आर्थिक और राजनीतिक हालात विकट होंगे. इसके अलावा कृषि, उद्योग, इंजीनियरिंग शिक्षा एवं प्राकृतिक मौसम पर भी इसका असर रहेगा. पढ़ें : श्राद्ध पक्ष : यहां पूरे साल कौओं को खिलाते हैं खाना, सुबह दूध-रोटी और पनीर, शाम को नमकीन खाते हैं