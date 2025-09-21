ETV Bharat / state

सर्व पितृ अमावस्या, कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर दूर-दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु, पितरों की आत्मा की शांति के लिए कर रहे तर्पण और पिंडदान

सर्व पितृ अमावस्या ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 21, 2025 at 12:07 PM IST 2 Min Read