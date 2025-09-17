ETV Bharat / state

कब है सर्वपितृ अमावस्या, आखिर क्यों इस दिन एक साथ किया जाता है सभी पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण

सर्वपितृ अमावस्या के दिन लोग सभी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं. आईए जानते हैं इस दिन का महत्व...

Sarva Pitru Amavasya 2025
सर्वपितृ अमावस्या 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2025 at 2:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है. श्राद्ध पक्ष में आने वाली अमावस्या का खास महत्व होता है. इस अमावस्या को महालया या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन विधिवत पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं. ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को अपने पितरों के दिवगंत होने की तारीख मालूम नहीं होती, वह सभी सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं.

कब है सर्वपितृ अमावस्या: इस बारे में कुरुक्षेत्र के तीर्थ पुरोहित पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया कि, "इस समय हिंदू वर्ष का अश्विन महीना चल रहा है. आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष में आने वाली अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या का शुभारंभ 21 सितंबर को सुबह 12:16 बजे होगा, जबकि इसका समापन 22 सितंबर को रात के 1:30 बजे होगा. हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदया तिथि के साथ मनाया जाता है. ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर के दिन मनाया जाएगा. इसी दिन पितरों का श्राद्ध पिंडदान और तर्पण किया जाएगा."

कुरुक्षेत्र के तीर्थ पुरोहित पंडित राकेश गोस्वामी (ETV Bharat)

सर्वपितृ अमावस्या का महत्व: पंडित राकेश गोस्वामी ने आगे बताया कि, "इस दिन श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है. सर्वपितृ अमावस्या अमावस्या इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सभी पितरों की पूजा-अर्चना एक साथ की जाती है और उनके लिए खाना निकाला जाता है. इस दिन की खास बात यह है कि जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि मालूम नहीं होती, उनका श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है और उनका तर्पण और अनुष्ठान सभी इस दिन किए जाते हैं. इसके साथ ही इस दिन अमावस्या का भी श्राद्ध किया जाता है."

कौओं को खिलाया जाता है खाना: पंडित जी ने बताया कि, "इस दिन पितर के नाम से निकाला हुआ खाना कौओं को दिया जाता है. शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं, जिसके चलते उनकी पूजा-अर्चना की जाती है और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और अनुष्ठान किए जाते हैं. ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है. इस दिन पितरों की आत्मा की शांति लिए जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और दान दिया जाता है. इस अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाता है."

कुरुक्षेत्र ब्रह्मा सरोवर पर पिंडदान का महत्व: पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया कि, "कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर पर हरियाणा ही नहीं दूसरे राज्यों से भी सैकड़ो हजारों लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए आते हैं. शास्त्रों के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब हजारों लाखों सैनिक और योद्धा मारे गए थे. तब युधिष्ठिर ने युद्ध के उपरांत ब्रह्मसरोवर पर उनके श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किए थे. तब से ही कुरुक्षेत्र परम सरोवर का महत्व बढ़ गया है. यहां पर हजारों लोग पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए आते हैं. ऐसा माना जाता है कि जो भी 48 कोस कुरुक्षेत्र की भूमि पर मर जाता है, उसकी अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार गंगा जी नहीं जाना पड़ता, बल्कि यहीं पर उसके अनुष्ठान कार्य किए जाते हैं."

सर्वपितृ अमावस्या के दिन करें यह काम: पंडित ने बताया कि, "इस अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण अनुष्ठान कार्य किए जाते हैं. यह श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होता है इस दिन को वह कुत्ते , गाय, देवता और चींटी को भोजन देना चाहिए. इस दिन कपड़े और खाने का दान करना चाहिए जिसे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है."

ये भी पढ़ें:चंडीगढ़ के अशोक चौधरी का रावण अवतार, दमदार आवाज, 12 किलो का मुकुट, ट्राईसिटी में रचा जाएगा इतिहास

For All Latest Updates

TAGGED:

सर्वपितृ अमावस्या 2025MAHALAYA 2025SARVA PITRU AMAVASYA 2025 DATEकब है सर्वपितृ अमावस्याSARVA PITRU AMAVASYA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भिवानी की बेटियों पर परिवार को गर्व, बोले - ऐसी लड़कियां सबको मिले

हिमाचल की पूनम का "सीक्रेट गार्डन", प्रिजर्व फूलों से घर की खूबसूरती में लगाती है चार चांद, महारानी भी है दीवानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.