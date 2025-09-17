ETV Bharat / state

कब है सर्वपितृ अमावस्या, आखिर क्यों इस दिन एक साथ किया जाता है सभी पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण

सर्वपितृ अमावस्या 2025 ( ETV Bharat )

Published : September 17, 2025

कुरुक्षेत्र: हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है. श्राद्ध पक्ष में आने वाली अमावस्या का खास महत्व होता है. इस अमावस्या को महालया या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन विधिवत पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं. ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को अपने पितरों के दिवगंत होने की तारीख मालूम नहीं होती, वह सभी सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं. कब है सर्वपितृ अमावस्या: इस बारे में कुरुक्षेत्र के तीर्थ पुरोहित पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया कि, "इस समय हिंदू वर्ष का अश्विन महीना चल रहा है. आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष में आने वाली अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या का शुभारंभ 21 सितंबर को सुबह 12:16 बजे होगा, जबकि इसका समापन 22 सितंबर को रात के 1:30 बजे होगा. हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदया तिथि के साथ मनाया जाता है. ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर के दिन मनाया जाएगा. इसी दिन पितरों का श्राद्ध पिंडदान और तर्पण किया जाएगा." कुरुक्षेत्र के तीर्थ पुरोहित पंडित राकेश गोस्वामी (ETV Bharat) सर्वपितृ अमावस्या का महत्व: पंडित राकेश गोस्वामी ने आगे बताया कि, "इस दिन श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है. सर्वपितृ अमावस्या अमावस्या इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सभी पितरों की पूजा-अर्चना एक साथ की जाती है और उनके लिए खाना निकाला जाता है. इस दिन की खास बात यह है कि जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि मालूम नहीं होती, उनका श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है और उनका तर्पण और अनुष्ठान सभी इस दिन किए जाते हैं. इसके साथ ही इस दिन अमावस्या का भी श्राद्ध किया जाता है."