बिहार में सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या, उर्जा मंत्री के गांव का मामला - SARPANCH SON SHOT DEAD IN SUPAUL

बिहार के सुपौल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस तफ्तीश में जुट गई है. पढ़ें पूरी खबर.

SARPANCH SON SHOT DEAD IN SUPAUL
सुपौल में हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 8:02 PM IST

सुपौल : बिहार सरकार के उर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के गांव के सरपंच पुत्र को शनिवार की दोपहर हथियार से लैश अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गये. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

सरपंच के बेटे की हत्या : घटना के संबंध बताया जा रहा है कि सरायगढ़-भपटियाही प्रखंड क्षेत्र के मुरली ग्राम कचहरी की सरपंच बिंदा देवी के पुत्र श्रीराम यादव (42 वर्ष), अपनी पत्नी नीलम देवी को लेकर जदिया थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी पंचायत के जहांगीरपुर वार्ड नंबर 14 राखी बांधने के लिए जा रहे थे. इसी क्रम में भपटियाही थाना क्षेत्र के लालगंज बाजार में श्रीराम की एक युवक से बहस हो गयी.

Sarpanch son shot dead in Supaul
मृतक के घर पर पहुंचे लोग (ETV Bharat)

तीखी बहस के बाद श्रीराम ने घर पर फोन कर मामले की जानकारी अपने भाईयों को दी. इसके बाद मौके पर पहुंचे भाइयों ने युवक को पकड़ लिया. इसी क्रम में युवक ने अपने कमर से पिस्टल निकालकर दो-तीन राउंड फायर कर दिया. गोली की आवाज सुन लोग उस ओर दौड़ पड़े. इसी क्रम में युवक ने श्रीराम के कनपटी में एक गोली दाग दी. जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. इतने में मौका देख युवक घटनास्थल से फरार हो गया.

इलाज के दौरान मौत : घटना के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया. लोगों ने तत्काल जख्मी युवक को अस्पताल पहुंचाया. सबसे पहले घायल श्रीराम यादव को रेफरल अस्पताल सिमराही में भर्ती कराया गया. लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उसे इलाज के बाद सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया. सुपौल में एक निजी अस्पताल में घायल श्रीराम यादव का इलाज किया गया. लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने न्यूरो हॉस्पिटल विराटनगर नेपाल रेफर कर दिया. नेपाल जाने के क्रम में रास्ते में सिमराही पास श्रीराम यादव की मौत हो गई.

SARPANCH SON SHOT DEAD IN SUPAUL
श्रीराम यादव की फाइल फोटो (ETV Bharat)

CCTV फुटेज खंगाले जा रहे : इधर, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची भपटियाही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गयी. मौके पर एसपी शरथ आरएस भी पहुंचे. जिन्होंने मामले की जानकारी लेते पुलिस पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किया. इस बाबत सदर डीएसपी शिवेंद्र कुमार अनुभवी ने बताया कि बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. अपराधियों की पहचान कर ली जायेगी. पुलिस मामले में हर दृष्टिकोण से जांच कर रही है.

''घटना को लेकर मृतक के परिजनों द्वारा फिलहाल आवेदन नहीं दिया गया है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से लालगंज बाजार और मृतक के घर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.''- संजय दास, भपटियाही थाना अध्यक्ष

Sarpanch son shot dead in Supaul
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

मनीष कुमार पर लगा आरोप : मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. भाई जयराम यादव ने बताया कि मुरली पंचायत के वार्ड नंबर 5 निवासी मनीष कुमार अन्य साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया है. लालगंज बाजार के कुछ लोगों का कहना है कि घटना से पहले मृतक श्रीराम यादव और मनीष कुमार के बीच कहासुनी और गाली गलौज हुआ था. इसके बाद यह घटना घटी है.

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

