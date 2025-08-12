ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान के सरपंच को दिल्ली से विशेष निमंत्रण, लाल किले के मुख्य समारोह में करेंगे शिरकत - INDEPENDENCE DAY 2025

बाड़मेर के नवाताल से सरपंच भारथाराम व उनकी पत्नी खेतुदेवी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर विशेष अतिथि बनने का आमंत्रण मिला है.

सरपंच दंपती को दिल्ली से विशेष निमंत्रण
सरपंच दंपती को दिल्ली से विशेष निमंत्रण (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 2:30 PM IST

3 Min Read

बाड़मेर : बाड़मेर के नवाताल के युवा सरपंच भारथाराम और उनकी पत्नी खेतुदेवी को 15 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. इसके बाद से बॉर्डर इलाके के लोगों में जबरदस्त तरीके का खुशी का माहौल है. मंगलवार को बीएसएफ की सहयोगी टीम के साथ बाड़मेर से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए.

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 15 अगस्त को दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर एक अनोखी पहल की है. बीएसएफ ने बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहने वाले युवा जनप्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. जिन्हें लाल किले में आयोजित परेड में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने का अवसर मिलेगा. इसी क्रम में इस समारोह के लिए भारथा राम (सरपंच) को विशेष अतिथि जनप्रतिनिधि के रूप में चयनित किया गया है. मंगलवार को नवताल सरपंच भारथाराम अपनी पत्नी खेतू देवी सहित बीएसएफ की सहयोगी टीम के साथ नई दिल्ली के लिए रवना हुए.

सरपंच को दिल्ली से विशेष निमंत्रण (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

इसे भी पढ़ें: राजस्थान के किसान दंपती को मिला लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के विशेष अतिथि बनने का सम्मान

सरपंच भारथाराम ने बताया कि नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर इलाके के गांव के लोगों ने बीएसएफ के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे. उन्होंने कहा कि बॉडर पर देश के जवान तैनात थे और देश के प्रधानमंत्री भी मजबूत है और हम लोगो को बिल्कुल डर नही था, बल्कि हम तो जवानों के साथ खड़े थे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा हम बॉडर पर रहने वाले हैं देश की राजधानी में आयोजित होने वाले समारोह के लिए हमे बुलाया गया है. इस न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है.

बाड़मेर से नई दिल्ली के लिए रवाना
बाड़मेर से नई दिल्ली के लिए रवाना (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

खेतु देवी ने भी सीमांत क्षेत्र की महिलाओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है. इस बात की पूरे क्षेत्र में खुशी है. उन्होंने बताया कि बीएसएफ की टीम के साथ बाड़मेर से जोधपुर जा रहे हैं. इसके बाद वहां से हवाई जहाज से नई दिल्ली के लिए रवाना होगे.

इस अवसर पर सावंत समीर शशिकांत, द्वितीय कमान अधिकारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य उन जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करना है जिन्होंने सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों के साथ मिलकर काम किया है और देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यह आयोजन देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए बीएसएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

बाड़मेर : बाड़मेर के नवाताल के युवा सरपंच भारथाराम और उनकी पत्नी खेतुदेवी को 15 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. इसके बाद से बॉर्डर इलाके के लोगों में जबरदस्त तरीके का खुशी का माहौल है. मंगलवार को बीएसएफ की सहयोगी टीम के साथ बाड़मेर से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए.

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 15 अगस्त को दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर एक अनोखी पहल की है. बीएसएफ ने बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहने वाले युवा जनप्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. जिन्हें लाल किले में आयोजित परेड में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने का अवसर मिलेगा. इसी क्रम में इस समारोह के लिए भारथा राम (सरपंच) को विशेष अतिथि जनप्रतिनिधि के रूप में चयनित किया गया है. मंगलवार को नवताल सरपंच भारथाराम अपनी पत्नी खेतू देवी सहित बीएसएफ की सहयोगी टीम के साथ नई दिल्ली के लिए रवना हुए.

सरपंच को दिल्ली से विशेष निमंत्रण (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

इसे भी पढ़ें: राजस्थान के किसान दंपती को मिला लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के विशेष अतिथि बनने का सम्मान

सरपंच भारथाराम ने बताया कि नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर इलाके के गांव के लोगों ने बीएसएफ के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे. उन्होंने कहा कि बॉडर पर देश के जवान तैनात थे और देश के प्रधानमंत्री भी मजबूत है और हम लोगो को बिल्कुल डर नही था, बल्कि हम तो जवानों के साथ खड़े थे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा हम बॉडर पर रहने वाले हैं देश की राजधानी में आयोजित होने वाले समारोह के लिए हमे बुलाया गया है. इस न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है.

बाड़मेर से नई दिल्ली के लिए रवाना
बाड़मेर से नई दिल्ली के लिए रवाना (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

खेतु देवी ने भी सीमांत क्षेत्र की महिलाओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है. इस बात की पूरे क्षेत्र में खुशी है. उन्होंने बताया कि बीएसएफ की टीम के साथ बाड़मेर से जोधपुर जा रहे हैं. इसके बाद वहां से हवाई जहाज से नई दिल्ली के लिए रवाना होगे.

इस अवसर पर सावंत समीर शशिकांत, द्वितीय कमान अधिकारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य उन जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करना है जिन्होंने सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों के साथ मिलकर काम किया है और देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यह आयोजन देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए बीएसएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RED FORT SPECIAL GUESTस्वतंत्रता दिवस समारोहविशेष अतिथिसरपंच भारथारामINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अगर आप बारिश के मौसम में बीमार नहीं पड़ना चाहते तो जानिए क्या खाएं और क्या नहीं?

RPSC : SI भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई

लड़की की बीमारी छिपाकर करवाया विवाह, 12 साल बाद हाईकोर्ट ने शादी को किया 'शून्य' घोषित

ITR Filing: खुद करें या CA से कराएं? पैसे बचाने में गलती पड़ सकती है भारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.